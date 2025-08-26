Η Γαλλία εισέρχεται σε μια νέα πολιτική κρίση, καθώς ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει στην παραίτηση της κυβέρνησής του τον Σεπτέμβριο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από την Ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν μέχρι την Αριστερά και τους Οικολόγους, έχουν δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν, ενώ οι Σοσιαλιστές παραμένουν αβέβαιοι.

Η ενδεχόμενη πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού θα αποτελούσε το ακόμη ένα μεγάλο πλήγμα για τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν μέσα σε λίγους μήνες.

Το πολιτικό κλίμα είναι τεταμένο ο Έρικ Νέλσον επικεφαλής στρατηγικής στη Wells Fargo, εκτιμά ότι η κυβέρνηση Μπαϊρού δεν έχει ακόμη καταρρεύσει. «Δεν είναι σίγουρο ότι θα καταψηφιστεί. Υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα και πολλά περιθώρια για την αντιπολίτευση», δήλωσε στο CNBC.

Επίσης ο Νέλσον ανέφερε επίσης ότι το ευρώ και οι ευρωπαϊκές μετοχές υπήρξαν φέτος ασφαλείς επενδυτικές επιλογές, αλλά το κλίμα στις αγορές έχει αλλάξει, εντείνοντας τον κίνδυνο νέων αναταράξεων. Σχολίασε ακόμη πως η απόσυρση αμφιλεγόμενων μέτρων, όπως η κατάργηση αργιών, μπορεί να βοηθήσει τον Μπαϊρού να κερδίσει πολιτικό έδαφος, αλλά η κατάσταση παραμένει ασταθής και αυτό ρίσκο είναι πάρα πολύ υψηλό.

Αναταράξεις στις αγορές

Οι εξελίξεις στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας έχουν ήδη προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ο δείκτης CAC 40 κατέγραψε πτώση 1,98%, ενώ οι αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων ανέβηκαν, καθώς οι επενδυτές προβλέπουν αυξημένο πολιτικό κίνδυνο. Το spread των γαλλικών δεκαετών ομολόγων έναντι του γερμανικού Bund διευρύνθηκε, ενώ οι χρηματιστηριακοί δείκτες στο Παρίσι παρουσίασαν πτώση.

Η αβεβαιότητα που επικρατεί ενισχύει τις πιέσεις στη Γαλλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, με αναλυτές να προειδοποιούν ότι μια νέα κυβερνητική κρίση θα μπορούσε να πλήξει την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.

Ευρωπαϊκές αγορές αντιμετωπίζουν πιέσεις λόγω πολιτικής αστάθειας στη Γαλλία

Οι ανησυχίες για πολιτική αστάθεια στη Γαλλία δεν περιορίζονται μόνο στην γαλλική αγορά. Οι αγορές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία, κατέγραψαν πτώσεις. Το ευρώ υπέστη πιέσεις έναντι του δολαρίου, ενώ οι επενδυτές αναζήτησαν καταφύγια ασφαλείας, όπως ο χρυσός και τα αμερικανικά ομόλογα.

Τέλος η τύχη της κυβέρνησης Φρανσουά Μπαϊρού θα μπορούσε να καθορίσει το πολιτικό μέλλον του προέδρου Μακρόν, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει σφοδρές πιέσεις από την αντιπολίτευση και βλέπει την ακροδεξιά να κερδίζει έδαφος στις δημοσκοπήσεις. Η ψήφος εμπιστοσύνης της 8ης Σεπτεμβρίου αναμένεται να είναι ένα κρίσιμο σημείο καμπής για τη σταθερότητα όχι μόνο της Γαλλίας, αλλά και συνολικά της Ευρώπης.