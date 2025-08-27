Αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς στη χώρα, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr). Για αύριο, Τετάρτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) στις Περιφέρειες της Αττικής, της Κρήτης, σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, αλλά και σε συγκεκριμένες ζώνες του Βορείου Αιγαίου.

Ειδικότερα, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής λόγω κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκονται οι παρακάτω περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, περιλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενεργοποιήσει τις αρμόδιες δομές της, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, με στόχο να βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα πολιτικής προστασίας για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

Οδηγίες προφύλαξης προς τους πολίτες

Η Πολιτική Προστασία ζητά από τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιές εξ αμελείας, όπως:

Κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού

Χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης)

(π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης) Άναμμα υπαίθριων ψησταριών

Κάπνισμα μελισσών

Ρίψη αναμμένων τσιγάρων

Επισημαίνεται εκ νέου ότι στη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (ως ορίζεται από τη νομοθεσία) απαγορεύεται αυστηρά η καύση αγρών.

Επιχειρησιακή ετοιμότητα – Προληπτικά μέτρα

Σε ισχύ βρίσκεται το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, με πυκνές εναέριες και επίγειες περιπολίες από την Πυροσβεστική, την Αστυνομία και τις Ένοπλες Δυνάμεις. Το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών στις περιοχές υψηλού κινδύνου βρίσκεται σε μερική επιφυλακή, ώστε να ανταποκριθεί σε τυχόν αυξημένες ανάγκες.

Σε εφαρμογή τελεί και το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για δασικές πυρκαγιές. Αυτή η προληπτική δέσμη μέτρων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και τις λεγόμενες «ευπαθείς» περιοχές.

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες:

Να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Να ενημερώνονται από την επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος και τους λογαριασμούς στο Facebook και στο X (Twitter) για τις οδηγίες πρόληψης. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να καλέσουν άμεσα στον αριθμό 199.

Τονίζεται ότι προέχει η συμμόρφωση προς τις οδηγίες των αρχών για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας αναφορικά με τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.