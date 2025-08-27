Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης στην Εύβοια. Σύμφωνα με το eviaonline, η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Αλιβέρι στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.