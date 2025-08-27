Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης στην Εύβοια. Σύμφωνα με το eviaonline, η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Αλιβέρι στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου.
Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στη δυτική Κρήτη και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. […]
Σήμερα Τετάρτη, 27 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Αρκαδίου βασιλέως, του Αγίου Λιβερίου πάπα Ρώμης ομολογητού, του Αγίου Οσίου Ποιμένος επισκόπου Κορδούης, του Αγίου Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής: Αρκάδιος, Αρκάδης, Αρκαδία, Αρκάδα Λιβέριος, Λυμπέρης, Λιμπέρης, Λιμπέριος, Λιβέρης Όσιος, Οσία Φανουρία, Φανή, Φανούλα, Φανούριος, Φανούρης, […]
«Νιώθω αισιοδοξία ότι με τη βοήθεια του Θεού και του γιατρού μου όλα θα πάνε καλά»
Αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 5.500 ευρώ περίπου από συρτάρι και άλλα αντικείμενα