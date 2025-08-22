Ένας 14χρονος συνελήφθη στη Λέσβο για πρόκληση της φωτιάς από πρόθεση που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης 21 Αυγούστου σε χορτολιβαδική έκταση στα Δάφια.

Κατά την προανάκριση που διενήργησε το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, ο 14χρονος ομολόγησε, ότι πάνω στο παιχνίδι μαζί με δύο φίλους του και επειδή τους ενοχλούσαν τα χόρτα, προσπάθησε με αναπτήρα να τα κάψει, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί. Υπήρξε άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής και για αυτό η φωτιά δεν πήρε διαστάσεις.

Οι γονείς του είναι βουλγαρικής υπηκοότητας και εργάζονταν εκείνη την ώρα σε διπλανό χωριό, όπου και διαμένουν σύμφωνα με πληροφορίες. Σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οριστεί δικάσιμος. Στους γονείς δεν έχουν απαγγελθεί προς τον παρόν κατηγορίες για παραμέληση ανηλίκου. Αναμένεται δε να του επιβληθεί και πρόστιμο το οποίο ενδέχεται να φθάσει μέχρι και το ποσό των 3.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λέσβου–Λήμνου «η Υπηρεσία μας κλήθηκε για κατάσβεση πυρκαγιάς την 21η Αυγούστου 2025 και περί ώρα 19:24 σε χορτολιβαδική έκταση στην Τ.Κ. Δαφίων του Δήμου Δυτικής Λέσβου του Νομού Λέσβου. Συνελήφθη την ίδια ημέρα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ο Ρ.Ι. ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς το 2011, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας για πυρκαγιά που προκλήθηκε στην ανωτέρω έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Η σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης».