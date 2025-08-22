Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκάλεσε το βράδυ της Παρασκευής (22/8) φωτιά στην περιοχή της Αμμουδάρας και συγκεκριμένα στο γήπεδο του ΕΓΟΗ, ενώ δύο άτομα που βρισκόντουσαν στα αποδυτήρια του γηπέδου, φέρουν εγκαύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλoύνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στα αποδυτήρια του γηπέδου, από όπου κι η Πυροσβεστική Υπηρεσία απεγκλώβισε μια γυναίκα με εγκαύματα, την οποία και εντόπισαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Από τα αποδυτήρια απεγκλωβίστηκε κι ένας άνδρας, επίσης με εγκαύματα, όμως φαίνονται ελαφρότερα.

Στο σημείο βρίσκονται τρία οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά πρέπει να ξεκίνησε από ηλεκτρολογικό πίνακα.