Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής 22 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά στην Καρδίτσα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της #10ης_ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π .Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 22, 2025

Μάλιστα, η Πολιτική Προστασία έστειλε μύνημα μέσω του 112 στους κατοίκους της Κρύας Βρύσης, να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.