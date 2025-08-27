Η Searchlight Pictures έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Is This Thing On?», την οποία σκηνοθετεί ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper).

Το έργο ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του ως η ταινία λήξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFF), στις 10 Οκτωβρίου, φιλοξενούμενο στο εμβληματικό Alice Tully Hall του Lincoln Center.

Σε δηλώσεις του, ο Κούπερ εξέφρασε τη χαρά των δημιουργών για τη διεθνή πρώτη προβολή στην καρδιά της Νέας Υόρκης, υπογραμμίζοντας πως η πόλη προσδίδει «μια ενέργεια σε κάθε πτυχή της κινηματογραφικής δημιουργίας που απλά δεν μπορεί να αναπαραχθεί». Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, ολόκληρη η ομάδα αισθάνεται «ιδιαίτερη τιμή και ευλογία» για την επιλογή της διοργάνωσης.

Η ιστορία και το καστ της πολυαναμενόμενης ταινίας

Το «Is This Thing On?» καταγράφει την πορεία του Alex (Γουίλ Αρνέτ) και της Tess (Λόρα Ντερν), ενός ζευγαριού που βρίσκεται στο χείλος του διαζυγίου. Ο Alex, βιώνοντας κρίση μέσης ηλικίας και το ενδεχόμενο της προσωπικής διάλυσης, αναζητά διέξοδο στο stand up comedy. Παράλληλα, η Tess έρχεται αντιμέτωπη με τις θυσίες που έχει προσφέρει για την οικογένειά της. Όπως περιγράφει η επίσημη σύνοψη, το ζευγάρι θα κληθεί να διαχειριστεί από κοινού την ανατροφή των παιδιών του, να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά του και να αναζητήσει αν η αγάπη μπορεί να μεταμορφωθεί σε μια νέα μορφή.

Αυτή είναι η τρίτη σκηνοθετική δουλειά του Μπράντλεϊ Κούπερ, μετά το βιογραφικό δράμα «Maestro» (2023) και το επιτυχημένο «A Star Is Born» (2018).

Στο πολυμελές καστ συναντάμε τους Andra Day, Έιμι Σεντάρις (Amy Sedaris), Σον Χέιζ (Sean Hayes), Κριστίν Έμπερσολ (Christine Ebersole), Κιάραν Χιντς (Ciarán Hinds), Σκοτ Άισενγκλ (Scott Icenogle) ενώ ο ίδιος ο Κούπερ λαμβάνει και ρόλο μπροστά από τις κάμερες.

Παραγωγή, σενάριο και πρεμιέρα

Παραγωγοί της ταινίας είναι οι Ουέστον Μίντλτον (Weston Middleton), Κρις Τάικιερ (Kris Thykier), αλλά και οι ίδιοι οι Κούπερ και Αρνέτ, οι οποίοι συνυπογράφουν το σενάριο μαζί με τον Μαρκ Τσάπελ (Mark Chappell). Σημαντική είναι και η συμβολή του Βρετανού κωμικού Τζον Μπίσοπ (John Bishop), που αποτέλεσε την έμπνευση για την ιστορία και εκτελεί χρέη εκτελεστικού παραγωγού, σύμφωνα με το Deadline.

Η πολυαναμενόμενη ταινία «Is This Thing On?» θα κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις 19 Δεκεμβρίου.