Μετά τον Ολυμπιακό κέρδισαν στις πρεμιέρες τους και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ κέρδισε τον Πανσερραϊκό σε ένα ματς όπου όλα τα έκανε ο Ζίνι: κέρδισε ένα πέναλτι (που κάπως βιαστικά και χωρίς υπόδειξη του VAR παραχώρησε ο διαιτητής Πολυχρόνης) με το οποίο ο Μάνταλος άνοιξε το σκορ, έβαλε το γκολ του 2–0 και τραυματίστηκε αποχωρώντας πριν τελειώσει το ημίχρονο. Αν λείψει την Πέμπτη, μιλάμε για «πύρρειο νίκη»: ο Ζίνι είναι λίγο τσαπατσούλης στην τελική προσπάθεια, αλλά είναι ο πιο κεφάτος από τους επιθετικούς της ΑΕΚ στο ξεκίνημα της σεζόν. Ο ΠΑΟΚ με τη σειρά του κέρδισε 1–0 την ΑΕΛ με ένα γκολ του κομμάτι ξεχασμένου από τον Ραζβάν Λουτσέσκου Ντεσπότοφ. Ο Βούλγαρος μπήκε ως αλλαγή και είναι να απορείς γιατί δεν ξεκίνησε καθώς δεν αγωνίστηκε την περασμένη Πέμπτη και στη Ριέκα. Ο ρουμάνος προπονητής προτίμησε να ξεκινήσει στη θέση του τον νεαρό Χατσίδη – το παιδί δεν είναι ακόμα έτοιμο. Ο Λουτσέσκου δίνει χρόνο συμμετοχής και σε αυτόν και στον επίσης νεαρό Μύθου. Ολοι χαιρόμαστε με τα νέα παιδιά που παίρνουν ευκαιρίες. Αυτό όμως δεν σημαίνει και ότι όλα τα παιδιά τις αξιοποιούν.

Εικόνα

Η ΑΕΚ είχε την καλύτερη εικόνα από όλες τις ομάδες στην πρεμιέρα για έναν απλό λόγο: είχε δώσει μέχρι την Κυριακή το βράδυ πέντε επίσημα ματς και τώρα έχει έξι. Ο Πανσερραϊκός, σημαντικά αλλαγμένος σε σχέση με πέρυσι και θα δούμε αν αυτό είναι προς το καλύτερο (το βρίσκω δύσκολο), έκανε στην OPAP Arena ντεμπούτο – όπως και η ΑΕΛ στην Τούμπα. Η ΑΕΚ είχε ρυθμό, μια σούπερ επιθετική αρχική ενδεκάδα (χάρη στην ταυτόχρονη παρουσία του Ελίασον, του Κοϊτά, του Ζίνι και του Πιερό), κι αν το ματς έμεινε στο φτωχό 1–0 είναι γιατί όταν βγήκε ο Ζίνι και μπήκε ο Μάριν, η ΑΕΚ έπαιξε πιο συντηρητικά πιθανότατα με το μυαλό στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ – σαφώς φταίει και η γκίνια του Πιερό που έχασε πολλά. Κι ο ΠΑΟΚ (για την ακρίβεια ο Λουτσέσκου) το μυαλό του φάνηκε να το έχει και στη Ριέκα. Κράτησε εκτός αρχικής ενδεκάδας τέσσερις που την Πέμπτη θα είναι βασικοί (Κεντζιόρα, Μπάμπα, Ιβανουσετς, Κένι), έδωσε χρόνο συμμετοχής στον Τάισον και στον Γιακουμάκη, θέλησε να δει σε τι κατάσταση είναι ο Λόβερν και ο Τέιλορ. Δεν έκανε δοκιμές που να έχουν σχέση με το ματς-ρεβάνς κόντρα στην πρωταθλήτρια Κροατίας – μάλλον προστάτευσε κάποιους. Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι απέφυγε ένα στραβοπάτημα χωρίς να κάνει ένα εξαιρετικό ματς, το κακό ότι εξακολουθεί να μη σκοράρει εύκολα.

Διαφορετικό

Αυτή τη στιγμή ο Νίκολιτς και ο Λουτσέσκου ζουν ένα ολότελα διαφορετικό μομέντουμ. Ο σέρβος προπονητής της ΑΕΚ κερδίζει πόντους χάρη στην έλλειψη δογματισμού, αλλά και στο θάρρος να ζητάει παίκτες. Θέλει έναν κεντρικό χαφ ικανό να παίζει ως πλέι μέικερ μπροστά από την άμυνα και το επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία. Ο κόσμος της ΑΕΚ αρχίζει και τον βλέπει με μεγάλη συμπάθεια γιατί κατανοεί πως δουλεύει με πολλές αντιξοότητες. Η δήλωση που έκανε στο τέλος («οι γιατροί της ομάδας έχουν αρκετή δουλειά») δείχνει τη δυσκολία της στιγμής: η ΑΕΚ δεν θα έχει την Πέμπτη στο ματς-τελικό με την Άντερλεχτ τον Περέιρα και πιθανότατα τον Ζίνι, ενώ τρέχει για να προλάβει ο Γκατσίνοβιτς κι έχουν προβληματάκια και ο Λιούμπισιτς και ο Γιόβιτς – τα πολλά παιχνίδια δημιουργούν πολλά προβλήματα: είναι κανόνας. Αντίθετα στη Θεσσαλονίκη διακρίνω κάμποση μουρμούρα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Φταίνε σαφώς οι μέτριες εμφανίσεις – μολονότι ο ΠΑΟΚ δεν μετρά κανέναν αποκλεισμό στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα ξεκίνησε με νίκη, η δυσκολία στο γκολ χρεώνεται από πολλούς και στον προπονητή. Όποιος τον κατηγορεί, ξεχνά ότι πριν από δύο μόλις χρόνια ο ΠΑΟΚ, τη χρονιά που έφτασε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ξεπέρασε τα 100 γκολ σε μία σεζόν: ο Ρουμάνος ξέρει από επίθεση. Το πρόβλημα είναι ότι από εκείνη την καταπληκτική επίθεση κάποιοι έφυγαν (ο Τόμας, ο Μουργκ και ο Σαμάτα), κάποιοι μεγάλωσαν (ο Τάισον και ο Ζίφκοβιτς) και κάποιοι που προστέθηκαν (Τισουντάλι, Τσάλοφ, Σορετίρε) δεν έδωσαν όσα στον ΠΑΟΚ περίμεναν.

Άστρο

Γιατί τότε κάποιοι γκρινιάζουν για τον Λουτσέσκου; Γιατί απλά ο Ρουμάνος είναι πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ. Οι σχέσεις φθίνουν με τον καιρό – λίγες κρατάνε: η ανανέωση είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο και οι όρκοι αιώνιας αγάπης είναι συχνά μεγάλα ψέματα. Αν ο ΠΑΟΚ δεν αποκλείσει τη Ριέκα, ο Λουτσέσκου θα έχει να αντιμετωπίσει πολλές και σοβαρές γκρίνιες και το ότι ο Ιβάν Σαββίδης είναι στην Ελλάδα δεν τον βοηθάει. Να δούμε αν θα τον βοηθήσει το άστρο του.

Σίγουρα

Ο ΠΑΟ ζητώντας την αναβολή του πρώτου ματς, αυτό που θα έδινε με τον ΟΦΗ, μπόρεσε να προετοιμαστεί ήρεμα για τη ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ, που σημειωτέον κι αυτή δεν αγωνίστηκε στην Τουρκία, όπως άλλωστε και η Αντερλεχτ στο βελγικό πρωτάθλημα. Η επικαιρότητα του ΠΑΟ έχει να κάνει φυσικά και με τη μεταγραφική του ενίσχυση: αν βρεθεί στη League Phase του Europa League o ΠΑΟ θα αποκτήσει τουλάχιστον τέσσερις παίκτες ακόμα. Φυσικά είναι πιθανό πλέον να πουλήσει και τον Φώτη Ιωαννίδη, που καλοβλέπει την πιθανότητα να πάει στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας να βρει τον Γιώργο Βαγιαννίδη που σίγουρα του λέει τα καλύτερα για την ομάδα και την πόλη.

Ζωντανή

Θα δώσει η Σπόρτινγκ Λισαβόνας τα 30 εκατ. ευρώ που ο πρόεδρος του ΠΑΟ, Γιάννης Αλαφούζος, έχει κοστολογήσει τον Ιωαννίδη; Οχι. Αλλά η δήλωση του προέδρου του ΠΑΟ, όταν έγινε στα ιταλικά ΜΜΕ, δεν ήταν λάθος. Οταν κάποιος λέει «δεν πουλάω τον Ιωαννίδη με λιγότερα από 30 (ή 20 ή 40 ή 50 – δεν έχει σημασία) εκατομμύρια», αυτό που η πιάτσα ακούει είναι ότι «πουλάω τον ποδοσφαιριστή σε μια τιμή που κρίνω σωστή»: αυτό σημαίνει πως όποιος ενδιαφέρεται θα κάνει μια πρόταση. Αν κάποιος πει «δεν πουλάω τον Ιωαννίδη», δεν θα γίνει καμία πρόταση – τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είναι γεμάτα από παίκτες που πωλούνται. Ο ΠΑΟ κράτησε ζωντανή την πιθανότητα να φύγει ο Ιωαννίδης. Και για αυτό φέτος πιστεύω πως θα τον πουλήσει.