Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα του Politico, επισημαίνει πως η Ελλάδα υπό τη διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει μετατραπεί σε “καλύτερο πελάτη” της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ανοίξει νέο φάκελο για τη χώρα μας, εστιάζοντας στα γνωστά “σπιτάκια ανακύκλωσης” που λειτουργούν στην Αττική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η υπόθεση αφορά ενδεχόμενη κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, με ποσό που ανέρχεται στα 11,9 εκατομμύρια ευρώ. Οι καταγγελίες που τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας ευρωπαϊκής αρχής κάνουν λόγο για σκανδαλώδη υπερκοστολόγηση κάθε σπιτιού ανακύκλωσης – ακόμα και τέσσερις φορές πάνω σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, επισημαίνεται αδιαφάνεια όσον αφορά τη συνολική διαχείριση των απορριμμάτων.

Έντονη ανησυχία για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και τις χαμηλές επιδόσεις στην ανακύκλωση

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, «για μια ακόμη φορά η χώρα γίνεται διεθνώς δακτυλοδεικτούμενη για αδιαφάνεια στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων». Την ίδια ώρα, τα πρόσφατα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΔΣΝΑ για την ανακύκλωση στην Αττική προκαλούν προβληματισμό: το ποσοστό ανακύκλωσης ανέρχεται μόλις στο 6,2%, τη στιγμή που ο εθνικός στόχος για το 2030 είναι το 50%. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο στην Αττική παράγεται το 45% των αστικών αποβλήτων της χώρας, γεγονός που φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο και διαφανείς διαδικασίες στη διαχείριση των απορριμμάτων.