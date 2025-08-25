Έντονη διπλωματική ένταση έχει προκληθεί ανάμεσα στη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τα αιχμηρά σχόλια του Αμερικανού πρεσβευτή στο Παρίσι, Τσαρλς Κούσνερ, σχετικά με τη στάση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν απέναντι στον αντισημιτισμό.

Ο πρεσβευτής κατηγόρησε τον Μακρόν για «ανεπαρκή δράση» στην αντιμετώπιση του φαινομένου, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις από τη γαλλική πλευρά.

Ως απάντηση, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Τσαρλς Κούσνερ να δώσει εξηγήσεις για τις δηλώσεις του, τονίζοντας σε επίσημη ανακοίνωση πως οι «ισχυρισμοί του πρεσβευτή είναι απαράδεκτοι». Η ίδια ανακοίνωση σημείωσε ότι τα σχόλια αυτά συγκρούονται με το διεθνές δίκαιο, επικαλούμενη ειδικά την αρχή της μη ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών, όπως αυτή ορίζεται από τη Σύμβαση της Βιέννης του 1961, η οποία καθορίζει τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τις διπλωματικές σχέσεις.