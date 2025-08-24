Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την προηγούμενη μεγάλη ανακαίνιση, το παγκόσμιας φήμης Μουσείο του Λούβρου αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις που απειλούν τόσο την προστασία των ανεκτίμητων έργων τέχνης όσο και την εμπειρία των επισκεπτών, η οποία πλέον χαρακτηρίζεται ως «μαρτύριο».

Ο διευθυντής του μουσείου, Λοράνς ντε Καρς, σε επιστολή του προς το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού τον Ιανουάριο – η οποία διέρρευσε στα ΜΜΕ – τόνισε επιτακτικά την ανάγκη για άμεσες επισκευές στο ιστορικό κτίριο που μετρά πάνω από 800 χρόνια. Σημειώνεται πως οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους επισκέπτες, όπως οι τουαλέτες και η σήμανση, παρουσιάζουν σημαντική υποβάθμιση ως αποτέλεσμα της ετήσιας επισκεψιμότητας που πλέον υπερβαίνει τα 8 εκατομμύρια άτομα.

Η ανησυχητική προειδοποίηση του ντε Καρς φαίνεται να βρήκε ανταπόκριση στο Προεδρικό Μέγαρο, καθώς μόλις μία εβδομάδα αργότερα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε φιλόδοξα σχέδια για μια ευρείας κλίμακας ανακαίνιση του Λούβρου μέσα στην επόμενη δεκαετία, με τον προϋπολογισμό να εκτιμάται στα 800 εκατομμύρια ευρώ.

Νέο σχέδιο αναγέννησης για το Λούβρο

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μακρόν, «αυτό θα είναι ένα Λούβρο που θα έχει ανασχεδιαστεί, αναστηλωθεί και διευρυνθεί, και θα γίνει το επίκεντρο της ιστορίας της τέχνης τόσο για τη χώρα μας όσο και πέραν αυτής», μιλώντας μπροστά από τη φημισμένη «Μόνα Λίζα».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο, τα σχέδια περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας νέας ανατολικής εισόδου με στόχο τη μείωση των μεγάλων ουρών, καθώς και την κατασκευή υπόγειας γκαλερί αφιερωμένης αποκλειστικά στο αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Παράδοση προεδρικής πολιτιστικής παρέμβασης

Το φιλόδοξο αυτό έργο «Νέα Αναγέννηση του Λούβρου» ακολουθεί τη μακρά παράδοση των γάλλων προέδρων να αφήνουν το αποτύπωμά τους στο πολιτιστικό τοπίο του Παρισιού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη αποκατάσταση της Παναγίας των Παρισίων μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019.