Την Παρασκευή, η Γαλλία προχώρησε σε επίσημα διαβήματα καλώντας την πρεσβεύτρια της Ιταλίας, Εμανουέλα Ντ’ Αλεσάντρο, με αφορμή τις σκληρές δηλώσεις του αντιπροέδρου της ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, κατά του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Η ένταση τροφοδοτήθηκε από τη διαφωνία που προέκυψε γύρω από το ζήτημα της αποστολής ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, μια πρόταση η οποία έχει προκαλέσει σημαντικό διπλωματικό διάβημα μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με πηγή του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, η ιταλίδα πρεσβεύτρια ενημερώθηκε ότι οι δηλώσεις του κ. Σαλβίνι παραβιάζουν το κλίμα εμπιστοσύνης που χαρακτηρίζει τις γαλλοϊταλικές σχέσεις, αλλά και τις πρόσφατες προόδους στη διμερή συνεργασία, ειδικά όσον αφορά τη στήριξη στην Ουκρανία. Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι το Παρίσι επανέλαβε τη σημασία της «σθεναρής σύγκλισης των δύο χωρών» απέναντι στη ρωσική εισβολή, επιβεβαιώνοντας σχετικά δημοσιεύματα του France Inter.

Οι δηλώσεις Σαλβίνι και οι ευρωπαϊκές διαφωνίες

Ο Ματέο Σαλβίνι, ερωτηθείς στο Μιλάνο για το ενδεχόμενο ανάπτυξης ιταλικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, απάντησε με ειρωνεία σχολιάζοντας ότι, εφόσον ο Εμανουέλ Μακρόν το επιθυμεί, «μπορεί να πάει αυτός, βάζοντας κράνος και παίρνοντας τουφέκι». Η δήλωση αυτή προστέθηκε σε μια σειρά δημοσίων παρεμβάσεων του ηγέτη της ιταλικής Λέγκα, ο οποίος τον Μάρτιο είχε χαρακτηρίσει τον γάλλο πρόεδρο «παλαβό», καταλογίζοντάς του ότι ωθεί την Ευρώπη σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Η αντιπαράθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία Γαλλία και Βρετανία ηγούνται μιας «συμμαχίας προθύμων», εκφράζοντας πρόθεση να στείλουν στρατιωτικά αποσπάσματα στην Ουκρανία υπό το πρίσμα της εγγύησης ασφαλείας. Στόχος αυτής της κίνησης είναι η αποτροπή αναζωπύρωσης εχθροπραξιών, σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ή ειρήνης ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα.

Η ιταλική θέση για τη στρατιωτική εμπλοκή

Παρά τη διεθνή κινητικότητα, η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελόνι απορρίπτει δημοσίως το ενδεχόμενο αποστολής ιταλικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, επιλέγοντας περισσότερο επιφυλακτική στάση σε σύγκριση με το Παρίσι και το Λονδίνο. Έτσι, η διπλωματική ένταση μεταξύ των δύο χωρών αντανακλά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που αναπτύσσονται εντός της ΕΕ ως προς την περαιτέρω εμπλοκή στη ρωσο-ουκρανική σύγκρουση.