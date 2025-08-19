Πρέπει να υπάρξει μια συντονισμένη ώθηση για την επίτευξη ειρήνης και τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ωστόσο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εμφανίζεται επιφυλακτικός ως προς το αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πράγματι έτοιμος να επιλύσει τη σύγκρουση.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έδωσε αποκλειστική συνέντευξη στη δημοσιογράφο της εκπομπής «Meet the Press» του NBC News Κρίστεν Γουέλκερ, τη Δευτέρα, μετά από μια σημαντική συνάντηση στον Λευκό Οίκο, όπου δήλωσε: «Όταν εξετάζω την κατάσταση και τα γεγονότα, δεν βλέπω τον Πρόεδρο Πούτιν να είναι ιδιαίτερα πρόθυμος να επιτύχει ειρήνη αυτή τη στιγμή». Πρόσθεσε, ωστόσο: «Ίσως είμαι πολύ απαισιόδοξος».

Ταυτόχρονα, αναγνώρισε πως «η αισιοδοξία του προέδρου σας (των ΗΠΑ) πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Επομένως, αν θεωρεί ότι μπορεί να επιτύχει μια συμφωνία, αυτά είναι σπουδαία νέα και πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να επιτευχθεί μια ισχυρή και βιώσιμη ειρήνη».

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να διατηρήσουν πίεση προς τη Ρωσία και τον πρόεδρό της, ασκώντας πολιτικές και οικονομικές πιέσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής επιπλέον κυρώσεων.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν δεν υπάρξει πρόοδος στη διμερή συνάντηση που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Τραμπ μεταξύ του Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ή εάν μια τριμερής συνάντηση δεν υλοποιηθεί, ή ακόμα και αν οι Ρώσοι δεν συμμορφωθούν με αυτήν την προσέγγιση, τότε ναι, πρέπει να ενισχύσουμε τις κυρώσεις – τόσο τις πρωτογενείς όσο και τις δευτερογενείς».

Επιπλέον, τόνισε: «Υπάρχει ένας επιτιθέμενος, και αυτή είναι η Ρωσία. Είναι η χώρα που αποφάσισε να σκοτώσει αμάχους, να απαγάγει παιδιά και να αρνηθεί την κατάπαυση του πυρός και την ειρήνη. Συνεπώς, δεν μπορούμε να δημιουργούμε μια ψευδή ισορροπία ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία».

Παράλληλα, ο Μακρόν σημείωσε πως η Ουκρανία χρειάζεται σαφείς και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας, προκειμένου να αποτραπούν μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις, οι οποίες ενδέχεται να παρατείνουν τη σύγκρουση ή ακόμη και να οδηγήσουν σε έναν νέο πόλεμο.

«Εάν υπογραφεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας, η Ρωσία δεν πρόκειται να τηρήσει τις υποσχέσεις της ούτε να σεβαστεί τα όσα δεσμεύτηκε», επισήμανε.

Ωστόσο, χαρακτήρισε «πολλά υποσχόμενο» το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Τραμπ ανέφερε πως στη συνάντησή του με τον Πούτιν, ο τελευταίος φάνηκε να αποδέχεται την ανάγκη για τέτοιες εγγυήσεις ασφαλείας υπέρ της Ουκρανίας.

Αναφορικά με την πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε: «Ελπίζω», αλλά υπενθύμισε ότι ακόμη και όταν η διεθνής αντιπροσωπεία των ηγετών βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία εξακολουθούσε να πραγματοποιεί αεροπορικά πλήγματα σε ουκρανικές πόλεις.

«Είναι αδύνατο για τον Ουκρανό πρόεδρο και τους αξιωματούχους του να συζητούν για ειρήνη, τη στιγμή που η χώρα τους βομβαρδίζεται και οι πολίτες τους σκοτώνονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, από την πλευρά του, συνέχισε να ασκεί στρατιωτική πίεση ενόψει των επικείμενων συνομιλιών, με νέες θανατηφόρες επιθέσεις στο Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια, επιδιώκοντας, όπως φαίνεται, να αναγκάσει τον Ζελένσκι να αποδεχθεί όρους που περιλαμβάνουν την παραχώρηση εδαφών που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.

Ο Γάλλος πρόεδρος πάντως, ήταν κατηγορηματικός: δεν πρέπει να υπάρξει καμία ανταλλαγή εδαφών, όπως έχει προτείνει ο Τραμπ στο παρελθόν, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο ρωσικός στρατός, κατά περιόδους, δεν κατάφερε να επιτύχει ουσιαστικά κέρδη στο πεδίο της μάχης.

«Δεν βλέπω καμία ανταλλαγή στην πρόταση των Ρώσων, εκτός από μια αλλαγή σε σχέση με τις αρχικές τους αξιώσεις», σχολίασε, προσθέτοντας ωστόσο: «Όταν μιλάμε για εδάφη, είναι υπόθεση του Ουκρανού προέδρου και του ουκρανικού λαού να το συζητήσουν».

Ο Μακρόν θεωρείται ένας από τους πλέον ξεκάθαρους Ευρωπαίους ηγέτες όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, είχε ήδη δηλώσει από τον Μάρτιο ότι η Ρωσία αποτελεί ευθεία απειλή για ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Τη Δευτέρα επανέλαβε αυτή τη θέση, λέγοντας: «Αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία είναι εξαιρετικά σημαντικό όχι μόνο για τον ουκρανικό λαό, προφανώς, αλλά και για την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης. Μιλάμε για την ανάγκη περιορισμού μιας πυρηνικής δύναμης που επέλεξε να αγνοήσει πλήρως τα διεθνή σύνορα. Και πιστεύω πως αυτό είναι κρίσιμο και για τη χώρα σας τις ΗΠΑ, διότι σχετίζεται άμεσα με την αξιοπιστία μας».

Τέλος υπογράμμισε: «Ο τρόπος με τον οποίο θα σταθούμε απέναντι στην Ουκρανία θα αποτελέσει δοκιμασία για τη συλλογική μας αξιοπιστία στον υπόλοιπο κόσμο».

Με πληροφορίες από NBC News