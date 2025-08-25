Οι πρώην συνεργάτες του Sting στους Police μηνύουν τον τραγουδιστή για εκατομμύρια λίρες σε απλήρωτα δικαιώματα. Ο τραγουδιστής, 73 ετών, έλαβε εξώδικο από το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου από τον κιθαρίστα του συγκροτήματος, Andy Summers, και τον ντράμερ Stewart Copeland.

Η απαίτηση για «σημαντική» αποζημίωση έρχεται μετά από πολλά χρόνια έντονων νομικών διαφορών. Μια πηγή δήλωσε στη The Sun: «Αυτό έρχεται εδώ και αρκετό καιρό. Οι δικηγόροι προσπάθησαν επανειλημμένα να φτάσουν σε εξωδικαστικό διακανονισμό, αλλά δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Ο Andy και ο Stewart αποφάσισαν ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή πέρα από το δικαστήριο και έτσι προχώρησαν. Υποστηρίζουν ότι τους οφείλονται εκατομμύρια σε χαμένα δικαιώματα.»

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου καταγράφει την υπόθεση ως υπόθεση «εμπορικών συμβολαίων και συμφωνιών γενικού χαρακτήρα». Ο Sting κατονομάζεται ως κατηγορούμενος με το πραγματικό του όνομα, Gordon Matthew Sumner, ενώ κατηγορούμενη είναι και η εταιρεία του, Magnetic Publishing Limited. Ο τραγουδιστής εκτιμάται ότι κερδίζει περίπου £550.000 το χρόνο μόνο από τα δικαιώματα του θρυλικού τραγουδιού Every Breath You Take, το οποίο είναι το πέμπτο πιο εμπορικά επιτυχημένο κομμάτι της δεκαετίας του ’80. Ωστόσο, οι Summers και Copeland δεν έχουν πιστωθεί ως συνδημιουργοί του τραγουδιού.

Το new wave συγκρότημα The Police σχηματίστηκε στο Λονδίνο το 1977 και απογειώθηκε με το δεύτερο άλμπουμ του, Reggatta De Blanc, το οποίο ήταν το πρώτο από τέσσερα συνεχόμενα άλμπουμ που έφτασαν στην κορυφή των charts. Το συγκρότημα είχε πέντε Νο1 επιτυχίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατέκτησε την κορυφή και στις ΗΠΑ με το Every Breath You Take. Η τελευταία τους περιοδεία έληξε το 1984, χωρίς όμως κάποιο επίσημο αντίο ούτε μεταξύ τους ούτε προς τους θαυμαστές τους. Ο Copeland ίδρυσε το συγκρότημα το 1977, όταν γνώρισε τον Sting και εντυπωσιάστηκε από την παρουσία του στο jazz fusion συγκρότημα Last Exit. Στη συνέχεια, προσέγγισαν τον ευέλικτο ροκ κιθαρίστα Summers.

Από την αρχή υπήρχε φανερή τριμερής διαμάχη για την εξουσία. Ο Sting έχει δηλώσει στο παρελθόν: «Δεν πήγαμε σχολείο μαζί ούτε μεγαλώσαμε στην ίδια γειτονιά. Ποτέ δεν ήμασταν μια “αγέλη”. Νοιαζόμασταν παθιασμένα για τη μουσική και όλοι είχαμε δυνατές προσωπικότητες – κανείς δεν δεχόταν να τον σπρώχνουν. Τσακωνόμασταν για τα πάντα». Το συγκρότημα διαλύθηκε μέσα σε θυμό και πικρία, και ο Sting ξεκίνησε σόλο καριέρα.

Οι καβγάδες τους ήταν συχνοί και δημόσιοι – όχι μόνο στο στούντιο αλλά και στις συνεντεύξεις. Κατά την ηχογράφηση του τελευταίου τους άλμπουμ, Synchronicity, υπήρχε τόσο μεγάλη ένταση που ηχογραφούσαν τα μέρη τους σε διαφορετικά δωμάτια. Ωστόσο, το 2007–2008 το συγκρότημα επέστρεψε με περιοδεία επανένωσης, που περιλάμβανε 151 συναυλίες παγκοσμίως, από την Ευρώπη μέχρι τη Νότια Αμερική. Η περιοδεία απέφερε στο συγκρότημα περίπου £292 εκατομμύρια, με τον κιθαρίστα Summers να δηλώνει στην Telegraph το 2022 ότι έβγαζε 1 εκατομμύριο δολάρια τη βραδιά.

«Η περιοδεία επανένωσης του 2007 ήταν μια τεράστια αποζημίωση για όλους μας – απίστευτη. Τα περισσότερα χρήματα που έχω βγάλει ποτέ,» είπε. «Γεμίσαμε κάθε στάδιο στον κόσμο. Και το λέω χωρίς ντροπή – ή μάλλον, δεν ντρέπομαι καθόλου – ότι πιστεύω πως ήμουν ο πιο καλοπληρωμένος κιθαρίστας στον κόσμο εκείνη την περίοδο.» Η Daily Mail έχει απευθυνθεί στους Sting, Summers και Copeland για σχόλια.