Την Παρασκευή 29 Αυγούστου εκπνέει οριστικά η προθεσμία για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που μίλησαν στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δεν προβλέπεται καμία επιπλέον παράταση στην καταληκτική ημερομηνία.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν με έμφαση τους παραγωγούς αλλά και τους φορείς υποστήριξης να προχωρήσουν άμεσα στη σωστή και έγκαιρη κατάθεση των αιτήσεων τους. Όπως τονίζεται, η έγκυρη συμπλήρωση και ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα προγράμματα ενίσχυσης του επόμενου έτους.

Μείωση στον αριθμό των δηλώσεων ΟΣΔΕ συγκριτικά με το 2024

Αξίζει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταγράφεται σημαντική μείωση στον αριθμό των φετινών δηλώσεων ΟΣΔΕ. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως τώρα είναι τουλάχιστον 100.000 λιγότερες σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι.