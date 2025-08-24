Ο δημιουργός του επιτυχημένου «Hijack», Τζορτζ Κέι (George Kay), επανέρχεται δυναμικά στη μικρή οθόνη, παρουσιάζοντας ένα νέο θρίλερ με πρωταγωνιστές τους Ντόμινικ Γουέστ (Dominic West) και Σιένα Μίλερ (Sienna Miller).

Η πολυαναμενόμενη σειρά φέρει τον τίτλο «War» και αποτελεί μια φιλόδοξη συμπαραγωγή των HBO και Sky. Το πρότζεκτ, το οποίο έχει ήδη εξασφαλίσει την ανανέωσή του για δύο κύκλους, κινείται στον χώρο του νομικού δράματος.

Στον ρόλο του μεγιστάνα της τεχνολογίας Morgan Henderson θα βρεθεί ο Γουέστ, ενώ η Μίλερ θα υποδυθεί τη διεθνή σταρ του κινηματογράφου Carla Duval, με την οποία ο ήρωας βρίσκεται σε διάσταση. Η πλοκή εξελίσσεται στους κύκλους των ισχυρών νομικών γραφείων του Λονδίνου, και ξεκινά με μία υπόθεση διαζυγίου που, όπως περιγράφεται χαρακτηριστικά, «προκαλεί κύματα σοκ σε αίθουσες συνεδριάσεων, υπνοδωμάτια και δικαστήρια».

Η στρατηγική συνεργασία HBO και Sky δυναμώνει

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη συνεργασία των δύο κολοσσών της τηλεόρασης, μια σύμπραξη που στο παρελθόν έχει χαρίσει στο κοινό διεθνείς επιτυχίες, όπως τα «Chernobyl», «The Young Pope», «The Baby» και «Landscapers». Η σειρά, σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, ξεκίνησε ως πρωτοβουλία του Sky και πήρε το επίσημο πράσινο φως το περασμένο καλοκαίρι, με το HBO να προστίθεται πρόσφατα στο εγχείρημα.

Αξιοσημείωτο είναι πως το «War» φέρνει ξανά μαζί τους Γουέστ και Μίλερ, οι οποίοι είχαν συμπρωταγωνιστήσει το 2005 στη βρετανική θεατρική παράσταση «As You Like It» και σε διαφημιστικές καμπάνιες του οίκου Burberry.

Αντίπαλα στρατόπεδα και νομικές παραφωνίες

Το σενάριο εστιάζει σε δύο από τις διασημότερες δικηγορικές εταιρείες του Λονδίνου, τις Cathcarts και Taylor & Byrne, που κοντράρονται σε μια υπόθεση διαζυγίου, αποκαλούμενη ήδη «το διαζύγιο του αιώνα». Καθώς η υπόθεση προχωρά, οι συμμαχίες δοκιμάζονται και η φήμη των γραφείων διακυβεύεται για χάρη της τελικής νίκης.

Στο καστ του πρώτου κύκλου θα συμμετάσχουν επίσης οι Φίμπι Φοξ (Phoebe Fox), Τζέιμς ΜακΆρντλ (James McArdle) και Άρτσι Ρενό (Archie Renaux).

Η ομάδα πίσω από τη νέα τηλεοπτική επιτυχία

Ο Τζορτζ Κέι, εκτός από τη συγγραφή του σεναρίου, θα αναλάβει καθήκοντα showrunner, ενώ ο σκηνοθέτης Μπεν Τέιλορ (Ben Taylor) υπογράφει τη σκηνοθεσία.

Σε δηλώσεις του, ο Κέι εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη σύμπραξη με τα δύο μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, αναφέροντας: «Είμαι ενθουσιασμένος που συνεργάζομαι με τα Sky και HBO – δύο κανάλια που αποτελούν το σπίτι τολμηρών και φιλόδοξων ιστοριών – καθώς και με την εξαιρετική ομάδα παραγωγής μας. Το “War” είναι ένα νομικό δράμα γεμάτο προδοσίες, σκάνδαλα και ανατροπές. Είναι το είδος που με έκανε να θέλω να γράφω σενάρια για την τηλεόραση».

Η παραγωγή έχει ανατεθεί στη βρετανική εταιρεία New Pictures (μέλος του ομίλου All3Media), που στο παρελθόν συνεργάστηκε και για τη σειρά «Catherine The Great» (HBO/Sky, 2019), καθώς και στην εταιρεία του Κέι, Observatory Pictures, που συμβάλλει στη δημιουργία αυτού του φιλόδοξου τηλεοπτικού εγχειρήματος.