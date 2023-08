Η 41χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός περπατούσε στην παραλία με φουσκωμένη κοιλιά κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην Ίμπιζα και τη συνέλαβε ο φακός. Για το μπάνιο της στον σαγηνευτικό προορισμό η Σιένα Μίλερ επέλεξε ένα καφέ μπικίνι που αποκάλυπτε την εγκυμοσύνη της.

Η Σιένα Μίλερ χαλαρή και ευδιάθετη περιμένει με ανυπομονησία το δεύτερο παιδάκι της. Η 41χρονη ηθοποιός πριν λίγο καιρό είχε επισκεφθεί το Σαιν-Τροπέ μαζί με τον 26χρονο σύντροφό της, Όλι Γκριν, όπου είχαν ξεκινήσει οι φήμες πως είναι έγκυος.

Η ηθοποιός έχει ακόμη μια κόρη με τον ηθοποιό Τομ Στάριτζ, η οποία είναι 10 χρονών, ενώ προηγούμενως ήταν παντρεμένη με τον Τζουντ Λο από το 2004-2006, ενώ ξαναδοκίμασαν τη σχέση τους το 2009, με το ζευγάρι να χωρίζει οριστικά το 2011.

Sienna Miller Is Pregnant! Actress Expecting Second Baby as She Shows Off Bump While on Vacation (Exclusive) https://t.co/5WlX28hvOh

— People (@people) August 21, 2023