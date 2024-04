Επεισοδιακή ήταν η επίσκεψη της προέδρου της Κομισιόν, Φον ντερ Λάιεν, στο Μάαστριχτ. Την ώρα που έκανε δηλώσεις ενώπιον των ΜΜΕ, η ακτιβίστρια φώναξε προς εκείνη «Είσαι εγκληματίας πολέμου.» Η διαδηλώτρια πρόσθεσε σε έξαλλη κατάσταση ότι «15.000 παιδιά είναι νεκρά στη Γάζα και το μόνο που κάνετε είναι να γελάτε».

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης της στο Μάαστριχτ, η Φον ντερ Λάιεν έδωσε το πιο ξεκάθαρο μήνυμα μέχρι στιγμής ότι είναι έτοιμη να συνεργαστεί με δεξιά κόμματα για να εξασφαλίσει μια δεύτερη θητεία ως πρόεδρος της Κομισιόν.

Μιλώντας στο «Maastricht Debate», που διοργανώθηκε από το Politico και το «Studio Europa Maastricht», ανέφερε ότι θα ήταν ανοιχτή σε μια συμφωνία με την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) μετά τις εκλογές του καλοκαιριού σε ολόκληρη την ΕΕ.

📢 A protestor called Ursula von der Leyen a war criminal ahead of the first debate with the lead candidates in the European elections, which took place in Maastricht on the 29th of April.

‘15,000 children are dead (in Gaza), and all you do is laugh,’ the protestor shouted. pic.twitter.com/I2SSXhRi1l

— NoComment (@nocomment) April 30, 2024