Πρόκειται για ένας από τους πιο διάσημους και επιδραστικούς μάγους της εποχής του. Έγινε ευρέως γνωστός όταν εξαφάνισε το Άγαλμα της Ελευθερίας με ένα μαγικό τρικ μπροστά σε κοινό, ζωντανά. Από εκεί και πέρα κατάφερε να κερδίσει 11 βραβεία Guinness και 21 βραβεία Emmy. Μαζί με τα βραβεία, τα shows και τα πολυάριθμα εξώφυλλά του, κατάφερε να δημιουργήσει και μια μεγάλη περιουσία, κατέχοντας 11 ιδιωτικά νησάκια.

Ο λόγος για τον David Copperfield, ο οποίος δυστυχώς θυμίζει κάτι από Jeffrey Epstein. Για την ακρίβεια, 16 κορίτσια έχουν ήδη κάνει καταγγελία για σεξουαλικά αδικήματα τα οποία διέπραξε ο Copperfield. Περισσότερες από τις μισές καταγγελίες προέρχονται από γυναίκες, οι οποίες σύμφωνα με δηλώσεις τους ήταν εκείνη την περίοδο κάτω των 18 ετών. Κάποιες είπαν ότι ήταν μόλις 15 ετών.

