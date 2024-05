Ένας 62χρονος άνδρας, που είχε θαφτεί ζωντανός για τέσσερις ημέρες σώθηκε όταν οι αστυνομικοί άκουσαν τις υπόκωφες κραυγές του για βοήθεια που προέρχονταν από το υπέδαφος.

Τον άνδρα ανακάλυψαν τελείως τυχαία, οι αστυνομικοί όταν ερευνούσαν τον φόνο μιας γυναίκας, την οποία είχαν δολοφονήσει άγρια στο σπίτι της.

Πώς τον ανακάλυψαν

Την ημέρα που οι αστυνομικοί ανακάλυψαν το πτώμα της γυναίκας, την ίδια μέρα συνελήφθη στο σπίτι του στο ίδιο χωριό Ustia της βορειοδυτικής Μολδαβίας ένας 18χρονος άνδρας, σε κατάσταση μέθης.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο νεαρός φέρεται να έδωσε συγκεχυμένες και αντιφατικές καταθέσεις, όπως αποκάλυψε η εκπομπή Need To Know.

Καθώς η αστυνομία έψαχνε το σπίτι του για στοιχεία, οι αστυνομικοί άκουσαν κραυγές για βοήθεια από κοντά.

Πήγαν προς τον θόρυβο και συνειδητοποίησαν ότι προερχόταν από το υπέδαφος. Άρχισαν να σκάβουν και βρήκαν την είσοδο σε ένα αυτοσχέδιο υπόγειο.

Τα πλάνα της αστυνομίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη (15 Μαΐου) δείχνουν τον άνδρα να βγαίνει έξω. Είχε τις αισθήσεις του και είχε τραύμα στο λαιμό.

Τι είπε στους αστυνομικούς

Ο άνδρας είπε στην αστυνομία ότι το Σάββατο (11 Μαΐου), αυτός και ο έφηβος έπιναν μαζί όταν άρχισαν να τσακώνονται.

Ο 18χρονος τότε φέρεται να τον τραυμάτισε, να τον κλείδωσε στο υπόγειο και να κάλυψε την είσοδο με χώμα.

Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι ο νεαρός φέρεται να δολοφόνησε την ηλικιωμένη γυναίκα το βράδυ της Κυριακής (12 Μαΐου) ή τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.