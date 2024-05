Σε μια ήπειρο όπως η ευρωπαϊκή, με μακρά ιστορία πόλωσης και βίας, υπάρχει επίσης μια μακρά λίστα από πολιτικές δολοφονίες και απόπειρες δολοφονίας πολιτικών.

Η μνήμη των περισσότερων ανατρέχει αυτομάτως στη δολοφονία του Σουηδού πρωθυπουργού Ούλοφ Πάλμε, το 1986. Η τελευταία έως τώρα εν ενεργεία πρωθυπουργού ήταν το 2003, με τη δολοφονία του Σέρβου ευρωπαϊστή Ζόραν Τζίντζιτς.

Εικοσιένα χρόνια μετά, η ιστορία σχεδόν επαναλαμβάνεται με την απόπειρα δολοφονίας του Σλοβάκου πρωθυπουργού, Ρόμπερτ Φίτσο.

Ανάλογη μοίρα είχαν στο πρόσφατο παρελθόν πολλοί Ευρωπαίοι πολιτικοί, εντός και εκτός ΕΕ.

Μεταξύ τους, υπάρχουν σαφείς διαφοροποιήσεις.

Όμως τώρα η συγκυρία εγκυμονεί ιδιαίτερους κινδύνους.

Ακόμη «θολή», η επίθεση κατά του ευρωσκεπτικιστή, λαϊκιστή και φιλορώσου Φίτσο αποδίδεται σε πολιτικά κίνητρα και σε έναν 71χρονο «μοναχικό λύκο» -συγγραφέα και πρώην φύλακα ασφαλείας, με άδεια οπλοφορίας και μπερδεμένο πολιτικό προφίλ.

«Δεν συμφωνώ με την κυβερνητική πολιτική», είπε στις κάμερες μετά τη σύλληψή του, στο φόντο μιας χώρας, αλλά και μιας ΕΕ βαθιά διαιρεμένης.

Μένει να φανεί πως θα επιδράσει στη συλλογική συνείδηση η εικόνα του δημόσιου εν ψυχρώ πυροβολισμού του πρωθυπουργού μιας χώρας μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Εντός και εκτός Σλοβακίας, η απόπειρα δολοφονίας καταδικάστηκε εν χορώ ως «επίθεση στη Δημοκρατία».

Όμως στο παρασκήνιο σενάρια οργιάζουν γύρω από την επίθεση κατά ενός διχαστικού πολιτικού, που οι υποστηρικτές του τον θεωρούν ότι υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα και οι επικριτές του τον σκιαγραφούν ως διεφθαρμένο πολιτικό οπορτουνιστή και εθνικό μειοδότη.

Slovakia’s Prime Minister Robert Fico survived an assassination attempt yesterday after being shot five times by a gunman who was among a small crowd of people waiting to greet the prime minister on the street. pic.twitter.com/7gqZ8tmLoZ

— EDHUB🌍ℹ (@eddie_wrt) May 16, 2024