Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, είναι σε σταθερή κατάσταση, αλλά «δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τον κίνδυνο», δήλωσαν αξιωματούχοι, καθώς ο εκλεγμένος πρόεδρος της χώρας απηύθυνε έκκληση για ενότητα μετά την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του σλοβάκου πρωθυπουργού που αποκάλυψε τις βαθιές πολιτικές διαιρέσεις των τελευταίων μηνών.

Η επίθεση, η πρώτη μεγαλύτερη εναντίον ευρωπαίου ηγέτη μετά από 20 χρόνια, προκάλεσαν σοκ σε ολόκληρη την ήπειρο, με τους ηγέτες να συνδέουν τη βία με ένα ολοένα και πιο πυρετώδες και πολωμένο πολιτικό κλίμα σε όλες τις χώρες της ενόψει των ευρωεκλογών τον Ιούνιο.

«Είναι σοκαριστικό να βλέπεις ότι κάποιος μπορεί να γίνει θύμα των πολιτικών του ιδεών. Τρεις εβδομάδες πριν από τις εκλογές, αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρόο.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Σλοβακίας, Matúš Šutaj Eštok, χαρακτήρισε την επίθεση ως πολιτικά υποκινούμενη και δήλωσε ότι ο ύποπτος ήταν ένας άνδρας που έδρασε μόνος του και είχε συμμετάσχει σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. «Πρόκειται για έναν μοναχικό λύκο που είχε ριζοσπαστικοποιηθεί την τελευταία περίοδο μετά τις προεδρικές εκλογές», δήλωσε ο Eštok στους δημοσιογράφους.

Οι εκλογές αυτές, τις οποίες κέρδισε ο σύμμαχος του Φίτσο, Πέτερ Πελεγκρίνι, τον Απρίλιο, αύξησαν τις εντάσεις στη χώρα, όπου ο σλοβάκος πρωθυπουργός ακολουθεί μια διχαστική ατζέντα από τότε που επέστρεψε για τρίτη φορά στην πρωθυπουργία τον Οκτώβριο.

Ο υπουργός Άμυνας, Robert Kaliňák, δήλωσε ότι η κατάσταση του Φίτσο είναι σταθερή, αν και είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι το μέλλον είναι θετικό. «Ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα», δήλωσε ο Kaliňák. «Δεν μπορώ ακόμη να πω ότι κερδίζουμε ή ότι η πρόγνωση είναι θετική», πρόσθεσε.

Ο 59χρονος Φίτσο δέχτηκε τουλάχιστον 5 πυροβολισμούς την Τετάρτη το μεσημέρι, καθώς συνομιλούσε με μια μικρή ομάδα υποστηρικτών του στην πόλη Χάντλοβα. Ο δράστης της επίθεσης είναι ο 71χρονος Juraj Cintula, συγγραφέας στο επάγγελμα, και συνελήφθη επί τόπου.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος παραδέχεται την επίθεση και εξηγεί ότι την έκανε εξαιτίας της διαφωνίας του με την πολιτική του Φίτσο.

