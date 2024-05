Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο παραμένει στο χειρουργείο όπου υποβάλλεται σε επέμβαση και η κατάστασή του είναι «εξαιρετικά σοβαρή», είπε το βράδυ της Τετάρτης (15/5) σε δημοσιογράφους ο υπουργός Άμυνας Ρόμπερτ Κάλινακ.

Οι Αρχές θεωρούν ότι ο ένοπλος που πυροβόλησε τον Ρόμπερτ Φίτσο είχε πολιτικά κίνητρα, δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών της Σλοβακίας, ο Ματούς Σουτάι Έστοκ.

Ο 71 ετών Σλοβάκος λογοτέχνης Juraj Cintula είναι ο δράσης της απόπειρας δολοφονίας. Δεν ξέρω γιατί το έκανε, δήλωσε ο γιος του.

Κατά την πρώτη ανάκριση στην οποία υποβλήθηκε, ο Cintula είπε ότι πυροβόλησε τον Ρόμπερτ Φίτσο επειδή «διαφωνούσε με την πολιτική της κυβέρνησής του».

‼️ Video of the first interrogation of the man who shot Fico 5 times

The writer Juraj Cintula, who shot #Slovak Prime Minister #Fico, said he did it because he disagreed with the government’s policies. pic.twitter.com/DDPBLnyxFj

