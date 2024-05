«Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι γιατροί κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν, ωστόσο η κατάστασή του παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη και τα τραύματά του περίπλοκα».

Αυτά είναι τα λόγια του αναπληρωτή πρωθυπουργού και υπουργού Άμυνας της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Κάλινακ σχετικά με την εικόνα της υγείας του σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος δέχθηκε εχθές Τετάρτη (15/5) επίθεση με πυροβολισμούς από 71χρονο άντρα κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην πόλη Χάντλοβα.

Ο 59χρονος ηγέτης πάλευε όλη νύχτα για τη ζωή του, καθώς λίγες ώρες μετά την απόπειρα δολοφονίας του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο.

Νωρίτερα, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Τόμας Ταράμπα μιλώντας στο BBC ανέφερε πως το χειρουργείο «πήγε καλά» και πιστεύει πως ο Φίτσο «στο τέλος θα τα καταφέρει».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Φίτσο πυροβολήθηκε «από πολύ κοντά» και ότι «η μία σφαίρα διαπέρασε το στομάχι του και η δεύτερη χτύπησε άρθρωση».

The camera Catched the exact moment when a men shooted Slovakia PM Robert Fico in a public. pic.twitter.com/HabvA7lDgh

Ο υπουργός Εσωτερικών Matus Sutaj Estoka δήλωσε πως η επίθεση είχε πολιτικά κίνητρα.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο έχει διχάσει την πατρίδα του και αποτελεί μια αμφιλεγόμενη φιγούρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις εκκλήσεις του να τερματιστεί η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία όπως και οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας.

Ωστόσο, η καταδίκη της επίθεσης εις βάρος του ήρθε σχεδόν από όλους τους ευρωπαίους ηγέτες.

Ο 71χρονος δράστης συνελήφθη επιτόπου καθώς βρισκόταν μέσα στο μικρό πλήθος το οποίο εκείνη την ώρα συνομιλούσε ο Φίτσο, έξω από ένα πολιτιστικό κέντρο στη Χάντλοβα.

Οι πυροβολισμοί αιφνιδίασαν εντελώς τους υπεύθυνους ασφαλείας του σλοβάκου πρωθυπουργού. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης ο ένοπλος πυροβόλησε πέντε φορές από κοντινή απόσταση και ο Φίτσο τραυματίστηκε στο στομάχι και το χέρι.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δράστης ονόματι Juraj Cintula αναφέρει ότι ο λόγος που πυροβόλησε τον πρωθυπουργό της χώρας είναι επειδή διαφωνεί με την πολιτική της κυβέρνησής του.

«Δεν έχω ιδέα τι σκοπό είχε ο πατέρας μου, τι σχεδίαζε, τι συνέβη», δήλωσε ο γιος του δράστη, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης Aktuality.sk. Επιπλέον ανέφερε πως είχε νόμιμη άδεια οπλοκατοχής.

🇸🇰Juraj Cintula, who shot Slovakian Prime Minister Fico, claims he disagreed with the government’s policies, which prompted his attack.#Slovakia #Slovak #Fico #attack #politics pic.twitter.com/hO4ZV8SVfN

— Attentive Media (@AttentiveCEE) May 15, 2024