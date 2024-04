Από το 1977 που προβλήθηκε ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» του Φράνκο Τζεφιρέλι, και για τις γενιές που ακολούθησαν η μορφή του Χριστού είναι συνυφασμένη με τη μορφή του Ρόμπερτ Πάουελ. Μετά από τόσα χρόνια παραμένει μέχρι και σήμερα ο ποιο διάδημος «Ιησούς», παρόλο που έχουν έχουν κυκλοφορήσει πολλές σειρές και ταινίες για τον βίο και τα πάθη του Χριστού.

Ο Πάουελ όμως, πέρα από τον ρόλο που τον έκανε διάσημο σε ολόκληρο τον κόσμο, γνώρισε επιτυχία και αναγνώριση από τους κριτικούς για περισσότερα από 40 χρόνια, καθώς υπήρξε κι ένας σπουδαίος ηθοποιός του θεάτρου. Άλλοι σημαντικοί ρόλοι του περιλαμβάνουν τον μυστικό πράκτορα Richard Hannay στην κινηματογραφική εκδοχή του 1978 του βιβλίου του John Buchan με τίτλο «The Thirty Nine Steps» και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Mahler» του Ken Russell.

Ο Βρετανός Ρόμπερτ Πάουελ ξεκινά την καριέρα της υποκριτικής στα 20 χρόνια του. Η ζωή του αλλάζει όταν ο Τζεφιρέλι τον επιλέγει μετά από δυο οντισιόν να ενσααρκώσει τον Χριστό στη σειρά ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Ο ίδιος πίστευε ότι θα πάρει τον ρόλο κάποιος ήδη διάσημος όπως ο Αλ Πατσίνο και ο Ντάστιν Χόφμαν. Ο Πάουελ έχει παίξει σε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις και σειρές ενώ έχει δανείσει την εκπληκτική φωνή του σε ντοκιμαντέρ και διαφημιστικά. Ωστόσο δεν εξαργύρωσε τη μεγάλη του επιτυχία ως «Ιησούς» στο Χόλιγουντ αφού η ταύτισή του με το πρόσωπο του Χριστού φόβιζε τους σκηνοθέτες να του δώσουν άλλους ρόλους. Παντρεύτηκε το 1975 την χορεύτρια Μπαμπς Λορντ και απέκτησαν δυο παιδιά.

Ο Ρόμπερτ Πάουελ έχει δηλώσει για τον ρόλο αυτό: «Στη σκηνή της Σταύρωσης, ήμουν λίγο νευρικός, ίσως και από την εξάντληση που ένιωθα, ύστερα από τη δίαιτα 12 ημερών που είχα επιβάλει στον εαυτό μου, πριν από το γύρισμα, για να φαίνομαι όσο πιο ρεαλιστικός μπορούσα».

Αν και οι δημόσιες εμφανίσεις του 79χρονου ηθοποιού είναι ελάχιστες, ο Πάουελ θα συμμετέχει τον Μάιο σε ένα αφιέρωμα στον Κάρολο Ντίκενς, που είναι κι ένας από τους αγαπημένους του Άγγλους συγγραφείς . Πιο συγκεκριμένα, ο Πάουελ θα παρουσιάσει στις 12 Μαΐου στο Beccles Public Hall & Theatre, τη συναρπαστική ζωή του Ντίκενς, μέσα από τα δικά του γραπτά και τις επιστολές του μαζί με εκείνες των φίλων και των συγχρόνων του.

Όπως έχει γίνει γνωστό από τη σελίδα του θεάτρου, ο ηθοποιός θα «ζωντανέψει» χαρακτήρες που αγαπήθηκαν παγκοσμίως, από τον κ. Πίκγουικ, τον κ. Μάικουμπερ και την κ. Νίκλεμπι, μέχρι την κ. Γκαμπ, τον Ουρία Χιπ και τον Σκρουτζ.

A Celebration of Charles Dickens by Robert Powell is at @PHBeccles on Sunday 12th May. To book tickets scan the QR code or visit: https://t.co/JKNCjcGxBl #Dickens #Author #Theatre #Liveshow pic.twitter.com/4NiR08wOb4

— Clive Conway (@CliveConway) April 26, 2024