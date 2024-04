Η τελευταία ταινία του γαλλοελβετού σκηνοθέτη Ζαν-Λικ Γκοντάρ θα κάνει πρεμιέρα στο φετινό φεστιβάλ των Καννών.

Ο θάνατος του σκηνοθέτη ήρθε μετά από μια μακρά καριέρα που περιελάμβανε ταινίες όπως οι Breathless, Pierrot le Fou και Alphaville. «Δεν ήταν άρρωστος, ήταν απλώς εξαντλημένος», ανέφερε τότε μια ανακοίνωση

Το Scénarios είναι μια μικρού μήκους ταινία 18 λεπτών που ο σκηνοθέτης ολοκλήρωσε το 2022, μια μέρα πριν πεθάνει μέσω μιας διαδικασίας υποβοηθούμενης αυτοκτονίας στην Ελβετία.

Jean-Luc Godard, who stood for years as one of the world’s most vital and provocative director, has died. He was 91. https://t.co/d74Glyp8Nw pic.twitter.com/S9ektJ3Uwr — The Associated Press (@AP) September 13, 2022

Ο Γκοντάρ δημιούργησε επίσης μια συνοδευτική εισαγωγή 34 λεπτών, η οποία είναι ένας συνδυασμός «ακίνητων και κινούμενων εικόνων, στα μισά του δρόμου μεταξύ ανάγνωσης και θέασης» και η οποία θα προβληθεί παράλληλα.

Πριν από τον θάνατο του

Πέρυσι, το τρέιλερ της «Film That Will Never Exist»: «Phony Wars», μια ματιά σε ένα ημιτελές ντοκιμαντέρ, έκανε επίσης πρεμιέρα στις Κάννες, το πρώτο από τα έργα του που κυκλοφόρησε μετά θάνατον.

Η ταινία Scénarios εντάσσεται στο πλαίσιο του φεστιβάλ Cannes Classics, το οποίο φέτος περιλαμβάνει επίσης ειδικές παρουσιάσεις των ταινιών Seven Samurai του Ακίρα Κουροσάβα και The Umbrellas of Cherbourg του Ζακ Ντεμί

Προωθήθηκε από ορισμένους ως η τελευταία του ταινία, ωστόσο νωρίτερα την ίδια χρονιά, η συγγραφέας Nicole Brenez, η οποία ασχολήθηκε με ένα βιβλίο για τον Γκοντάρ, δήλωσε ότι είχε «σχεδιάσει, σκηνοθετήσει και επιβλέψει αρκετές άλλες [ταινίες]» πριν από τον θάνατο του.

Οι μακροχρόνιοι συνεργάτες του Γκοντάρ, Φαμπρίς Αραγκνό και Jean-Paul Battaggia εργάζονται για να τις μεταφέρουν στην οθόνη. Ο Αραγκνό έχει πει ότι Scénarios είναι «περισσότερο σε ένα κλασικό στυλ βίντεο με κάποιες εικόνες Super-8».

«Ήταν δική του απόφαση»

«Έτσι είχε πάρει την απόφαση να βάλει τέλος. Ήταν δική του απόφαση και ήταν σημαντικό γι’ αυτόν να γίνει αντιληπτό».

Εκεί θα πραγματοποιηθούν επίσης πρεμιέρες ντοκιμαντέρ για τη Faye Dunaway και τον Jim Henson.

Το κυρίως πρόγραμμα περιλαμβάνει το Kinds of Kindness, που ξανασυναντά τον Γιώργο Λάνθιμο με την Έμα Στόουν, το Bird της Andrea Arnold με πρωταγωνιστή τον Barry Keoghan, το Megalopolis του Francis Ford Coppola και το prequel του Mad Max Furiosa του George Miller.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 25 Μαΐου.

