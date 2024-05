Ο διάσημος Βρετανός ηθοποιός, Bernard Hill που «μάγεψε» τα πλήθη με την ερμηνεία του στην τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, πέθανε το πρωί της Κυριακής σε ηλικία 79 ετών, με την είδηση να βυθίζει στη θλίψη το καστ της επικής σειράς ταινιών του Πίτερ Τζάκσον.

Ο Bernard Hill ενσάρκωσε τον βασιλιά του Ρόχαν, Θέοντεν στη δεύτερη και στην τρίτη ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, Οι Δύο Πύργοι και Η Επιστροφή του Βασιλιά και το καστ της ταινίας απέτισε φόρο τιμής στον συμπρωταγωνιστή του σε εκδήλωση της Comic Con στο Λίβερπουλ.

Οι ηθοποιοί Ελάιτζα Γουντ, Μπίλι Μπόιντ, Ντόμινικ Μόναχαν και Σον Άστιν, οι οποίοι υποδύθηκαν τα χόμπιτ Φρόντο Μπάγκινς, Πέρεγκριν «Πίπιν» Τουκ, Μέριαντοκ «Μέρι» Μπράντιμπακ και Σάμγουαϊζ Γκάμτζι αντίστοιχα, τον τίμησαν στη σκηνή.

Οι ηθοποιοί δήλωσαν ότι έχασαν ένα «μέλος της οικογένειας» και τον αποχαιρέτησαν τηρώντας ενός λεπτού σιγή. Μάλιστα ο Χιλ ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί στην εκδήλωση, αλλά είχε αποσυρθεί.

«Έτσι, χάσαμε ένα μέλος της οικογένειάς μας σήμερα το πρωί. Ο Μπέρναρντ Χιλ έφυγε από τη ζωή. Ο βασιλιάς Θέοντεν», δήλωσε ο Άστιν.

«Και γι’ αυτό θέλουμε να αφιερώσουμε ένα λεπτό, πριν αποχωρήσουμε από τη σκηνή, για να τον τιμήσουμε. Υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι εδώ. Έπρεπε να είναι εδώ σήμερα και χθες», είπε ακόμα.

«Τον αγαπάμε. Ήταν ατρόμητος, ήταν αστείος, ήταν τραχύς, ήταν οξύθυμος, ήταν όμορφος», προσέθεσε.

«Δεν νομίζω ότι κάποιος μίλησε τα λόγια του Τόλκιν τόσο καλά όσο ο Bernard. Ο τρόπος με τον οποίο γείωσε αυτές τις λέξεις σε έναν ρεαλισμό», είπε από την πλευρά του ο Μπόιντ.

«Μου ράγισε την καρδιά. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και θα μας λείψει πολύ», είπε ακόμα.

Echoing Sean’s words, Billy Boyd, said: “We were watching the movies and I said to Dom, I don’t think anyone spoke Tolkien’s words as great as… pic.twitter.com/fNzOLpVh2o

«He was intrepid, he gruff, he was irascible.» – Sean Astin

The 4 Hobbits pay their respects to Bernard Hill at Liverpool Comic Con

Τα χόμπιτ αποχαιρέτησαν τον βασιλιά Θέοντεν και με συγκινητικά μηνύματα στα social media.

Ο Ελάιτζα Γουντ ανάρτησε ένα μήνυμα στο Χ, αναφέροντας: «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

«Ήταν μία ευγενική καρδιά και ένας μεγάλος βασιλιάς που τήρησε τους όρκους του. Σηκώθηκε από τις σκιές σε ένα τελευταίο ωραίο πρωινό», προσέθεσε ο «Φρόντο Μπάγκινς» στη συγκινητική του ανάρτηση.

So long to our friend, our king, Bernard Hill.

We will never forget you.

“For he was a gentle heart and a great king and kept his oaths; and he rose out of the shadows to a last fair morning.”

photo by Viggo pic.twitter.com/lxjepm5rUZ

— Elijah Wood (@elijahwood) May 5, 2024