Ένα μοναδικό φαινόμενο παρουσιάστηκε στον πλανήτη Άρη, το οποίο εκ πρώτης όψεως μοιάζει σαν εκατοντάδες αράχνες να έχουν κατακλύσει την επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA).

Σε σχετικό δελτίο Τύπου που εξέδωσε η υπηρεσία ανέφερε ότι δορυφόρος κατέγραψε εικόνες με τις «αράχνες», τα οποία στην πραγματικότητα είναι μικρές σκουρόχρωμες κηλίδες που αρχίζουν να σχηματίζονται όταν η ηλιακή ακτινοβολία πέφτει πάνω στο διοξείδιο του άνθρακα που συσσωρεύεται κατά τους χειμερινούς μήνες στον πλανήτη.

Η επακόλουθη αντίδραση μετατρέπει τον πάγο του διοξειδίου του άνθρακα σε αέριο, δημιουργώντας πίεση που διαπερνά το παχύ στρώμα πάγου, προωθώντας σκονισμένες εκρήξεις που μοιάζουν με θερμοπίδακες σε όλο το έδαφος του Άρη.

Hundreds of black ‘spiders’ spotted in mysterious ‘Inca City’ on Mars in new satellite photos https://t.co/NbWAWOGeda

Ενώ οι κηλίδες μπορεί να φαίνονται μικροσκοπικές από το Διάστημα, στην πραγματικότητα είναι αρκετά μεγάλες. Η ESA δήλωσε ότι οι κηλίδες έχουν πλάτος περίπου 44 μέτρα, ενώ στο μεγαλύτερο πλάτος τους μπορεί να ξεπερνούν το μισό μίλι. Κάτω από αυτές τις μεγάλες κηλίδες, το μοτίβο που μοιάζει με αραχνοειδές είναι χαραγμένο κάτω από τον πάγο του διοξειδίου του άνθρακα, δήλωσε η ESA.

Remember we posted about ‘spiders on Mars’ last week? Well, here’s a close-up of those features, seen from @ESA_ExoMars @ESA_TGO 👇

🔗https://t.co/mE5EWdRYx1 https://t.co/trffFMr9Xx pic.twitter.com/sh1dLiPPgo

— European Space Agency (@esa) April 27, 2024