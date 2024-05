Η πλουσιότερη γυναίκα της Αυστραλίας Gina Rinehart φέρεται να ζήτησε να αφαιρεθεί το πορτρέτο της από μια έκθεση.

Το πορτρέτο εκτίθεται επί του παρόντος στην Εθνική Πινακοθήκη της Αυστραλίας μαζί με μια συλλογή άλλων έργων του βραβευμένου καλλιτέχνη Βίνσεντ Ναματζίρα.

Η γυναίκα ζήτησε να αφαιρεθεί επειδή την απεικονίζει με διπλό πιγούνι, σε ένα φως που κάποιοι μπορεί να λένε ότι δεν είναι κολακευτικό.

Απαντώντας στις αναφορές, ο καλλιτέχνης δήλωσε ότι «ζωγραφίζει τον κόσμο όπως τον βλέπει», σύμφωνα με το Sky News.

Η Εθνική Πινακοθήκη απέρριψε τις προσπάθειες να αφαιρεθεί το πορτρέτο και σε ανακοίνωσή της τόνισε πως καλωσορίζει τον δημόσιο διάλογο σχετικά με τη συλλογή και τις εκθέσεις της.

«Από το 1973, όταν η Εθνική Πινακοθήκη απέκτησε το έργο Blue Poles του Τζάκσον Πόλοκ, διεξάγεται μια δυναμική συζήτηση σχετικά με την καλλιτεχνική αξία των έργων που βρίσκονται στην εθνική συλλογή ή και εκτίθενται στην Πινακοθήκη», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της.

“The mining billionaire Gina Rinehart has demanded the National Gallery of Australia remove her portrait from an exhibition by the award-winning artist Vincent Namatjira.” [The Guardian 15.05.24] Time for a touch of the #StreisandEffect? pic.twitter.com/3D5DVYDNjt

