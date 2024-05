Σε μια επίσημη τελετή στο παλάτι του Μπάκιγχαμ ο βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε το πρώτο του επίσημο πορτρέτο μετά τη στέψη του. Στην ελαιογραφία απεικονίζεται με τη στολή των Φρουρών της Ουαλίας, όπου κυριαρχεί το ζωηρό κόκκινο χρώμα. Το πορτρέτο έχει μήκους 2,40, πλάτους 1,87 μέτρων και το ζωγράφισε ο Τζόναθαν Γέο, ο οποίος έχει ζωγραφίσει επίσης τον Τόνι Μπλερ, τον Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο και τη Μαλάλα Γιουσαφζάι.

Σύμφωνα με το BBC, όταν η βασίλισσα Καμίλα είδε τον πίνακα είπε στον ζωγράφο: «Ναι, τον έχεις». Στο πορτρέτο, απεικονίζεται ο βασιλιάς Κάρολος, να κρατάει στα χέρια του το σπαθί του αλλά και μια πεταλούδα να προσγειώνεται στον ώμο του. Στην εικόνα, το κόκκινο της στολής ξεθωριάζει στο κόκκινο φόντο, αναδεικνύοντας το πρόσωπο του βασιλιά Καρόλου.

Ο Τζόναθαν Γέο είπε ότι ήθελε ο πίνακας να είναι ξεχωριστός και να έχει προσωπική χροιά. «Το ενδιαφέρον μου είναι πραγματικά να καταλάβω ποιος είναι ο εικονιζόμενος και να προσπαθήσω να το αποτυπώσω στον καμβά».

Ο καλλιτέχνης αποφάσισε να χρησιμοποιήσει μερικές από τις παραδόσεις της βασιλικής προσωπογραφίας όπως είναι η στρατιωτική στολή και το σπαθί αλλά την ίδια ώρα είχε στόχο το έργο του να έχει πιο σύγχρονα στοιχεία όπως είναι η πεταλούδα και το βαθύ κόκκινο χρώμα.

«Στην ιστορία της τέχνης, η πεταλούδα συμβολίζει τη μεταμόρφωση και την αναγέννηση», εξηγεί, θεωρώντας ότι αυτή ταιριάζει στο πορτρέτο ενός μονάρχη που ανέβηκε πρόσφατα στο θρόνο. Η πεταλούδα είναι επίσης μια αναφορά στο μακροχρόνιο ενδιαφέρον του βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας για το περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον Γέο, η πεταλούδα ήταν ιδέα του βασιλιά που προέκυψε κατά τη διάρκεια των συζητήσεών τους για την ιστορία που θα μπορούσαν να πουν μέσω του πορτρέτου. Οι συνεδριάσεις του καλλιτέχνη με τον βασιλιά ολοκληρώθηκαν πριν ο Κάρολος διαγνωστεί με καρκίνο. Είχε πολλές υποχρεώσεις, αλλά «δεν φαινόταν σαν κάποιος που ήταν σωματικά εξαντλημένος».

