Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά στην Καστοριά.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή του Μακροχωρίου Καστοριάς.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, τρία αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.