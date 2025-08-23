Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 23 Αυγούστου σε δασική έκταση στο Ράγιο Φιλιατών Θεσπρωτίας.

Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, επτά οχήματα και δύο αεροσκάφη. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε και το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

