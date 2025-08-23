Με τα παιχνίδια Αρης – Βόλος, Ατρόμητος – Παναιτωλικός και Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης στο άδειο Γ. Καραϊσκάκης ξεκινά απόψε η Σούπερ Λίγκα. Αν υπάρχει κάτι διαφορετικό φέτος είναι ότι οι τρεις από τους τέσσερις παραδοσιακούς διεκδικητές της, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, έχουν λίγο περισσότερη πίεση για να την κατακτήσουν. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση του Conference League πρόπερσι και του νταμπλ πέρυσι είναι σε μια πιο άνετη θέση. Ισως γι’ αυτό έχει και τον άτυπο τίτλο του φαβορί. Που μπορεί να σημαίνει πολλά ή και τίποτα.

Γκρίνιες

Ο Παναθηναϊκός συμπλήρωσε 15 χρόνια χωρίς κατάκτηση πρωταθλήματος. Κάθε χρόνος που περνάει χωρίς ο ΠΑΟ να κερδίζει τίτλο πρωταθλητή μεγαλώνει και τις γκρίνιες των οπαδών του: ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένος και πιο κυνικός. Ο ΠΑΟ δουλεύει δεύτερο χρόνο με προπονητή τον Ρουί Βιτόρια. Αλλαξε μετά το μεταγραφικό παζάρι, αλλά όχι ριζικά. Επιστρέφει στην παραδοσιακή έδρα του, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το αγωνιστικό πρόβλημα που φαίνεται πως πρέπει να λύσει είναι η παραγωγικότητά του. Αν δεν σκοράρει πολύ περισσότερα από τα μόλις 42 γκολ σε 32 ματς που πέτυχε πέρυσι κι αν δεν έχει καλύτερα αποτελέσματα στα ντέρμπι είναι δύσκολη η κατάκτηση πρωταθλήματος.

Γενέθλια

Η πίεση του ΠΑΟΚ φέτος είναι μεγαλύτερη από ό,τι συνήθως γιατί γιορτάζει τα γενέθλια των 100 χρόνων του. Πέρυσι ο Ολυμπιακός, όταν βρέθηκε στην ίδια θέση, μετέτρεψε τα γενέθλια σε κίνητρο κερδίζοντας το νταμπλ. Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουν ήδη με ανακοίνωσή τους από τον Μάιο τονίσει ότι φέτος η κατάκτηση τίτλων επιβάλλεται. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει πολλούς έμπειρους παίκτες, ο Κωνσταντέλιας πρέπει να γίνει ο ηγέτης (από τη στιγμή μάλιστα που ο ΠΑΟΚ αρνήθηκε τα 20 εκατομμύρια που έδινε για αυτόν η Στουτγάρδη), η Τούμπα πρέπει να ξαναγίνει έδρα καθώς πέρυσι ο ΠΑΟΚ είχε στο γήπεδό του κάκιστα αποτελέσματα. Αλλά ο ΠΑΟΚ χρειάζεται επειγόντως να μεγαλώσει το ρόστερ του. Ο Λουτσέσκου χρησιμοποιώντας στα πρώτα ματς της σεζόν τους νεαρότατους Μύθου και Χατζίδη έδειξε εμμέσως πλην σαφώς ότι υπάρχει ανάγκη ενισχύσεων. Σήμερα δεν έχει περισσότερους από 15-16 παίκτες έτοιμους για τη βασική ενδεκάδα του.

Νέα αρχή

Η ΑΕΚ είναι διαφορετική περίπτωση. Επιχειρεί μια νέα αρχή. Ανέλαβε την ευθύνη για αυτήν o τεχνικός διευθυντής Χαβιέρ Ριμπάλτα. Εφερε ως προπονητή τον Σέρβο Μάρκο Νίκολιτς και μαζί του αρκετούς παίκτες της εμπιστοσύνης του. Μια τέτοια ομάδα κανονικά πρέπει να αντιμετωπίσει τη σεζόν ως ευκαιρία για το ξεκίνημα ενός νέου κύκλου. Πλην όμως πίεση πρωταθλητισμού υπάρχει. Η ΑΕΚ έχει μια καινούργια ιδιοκτησία και φέτος από τον Μάριο Ηλιόπουλο θα υπάρχουν απαιτήσεις. Ο απογοητευτικός τρόπος με τον οποίο η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τη σεζόν πέρυσι επιβάλλει φέτος να υπάρξουν αποτελέσματα που να καθησυχάσουν τον κόσμο που προβληματίζεται για τις όποιες ικανότητες της νέας διοίκησης – ο Δημήτρης Μελισσανίδης που έφυγε, έχει αφήσει τον πήχη αρκετά ψηλά.

Φιλικά

Ο Ολυμπιακός πέρασε ένα ήσυχο καλοκαίρι δίνοντας φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας. Ολοκλήρωσε την περσινή χρονιά του με ένα σπουδαίο σερί στα πλέι οφ όπου είχε μόνο μία ήττα και κέρδισε το Κύπελλο Ελλάδος χωρίς να ιδρώσει στον τελικό με τον ΟΦΗ. Αυτή η τελευταία εικόνα του στην περσινή σεζόν, σε συνδυασμό με την απόλυτη στήριξη του προπονητή του, την παρουσία πολλών έμπειρων στον πρωταθλητισμό ποδοσφαιριστών και φυσικά την πείρα της διοίκησης στην αντιμετώπιση κρίσεων, τον κάνουν σήμερα να μοιάζει πιο μπροστά από τους υπόλοιπους στη γραμμή της εκκίνησης. Αλλά φέτος έχει συμμετοχή στη League phase του Tσάμπιονς Λιγκ. Αυτό διαφοροποιεί αρκετά τη σεζόν του.

Δυσκολίες

Οι δυσκολίες του Ολυμπιακού στην Ευρώπη θα είναι λογικά αρκετές και πολλά θα κριθούν από το κατά πόσο δεν θα υπάρξουν γκρίνιες για ήττες που πρέπει να θεωρούνται στο Τσάμπιονς Λιγκ εντός προγράμματος. Το λέω γιατί στην Ελλάδα έχει διαμορφωθεί χάρη στα social media μια τελείως παρανοϊκή κατάσταση: καμιά ήττα δεν είναι αποδεκτή είτε έρχεται στο ελληνικό πρωτάθλημα είτε σε ματς κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Πέρυσι η τεράστια διαφορά του Ολυμπιακού από τους διώκτες του ήταν ότι χάρη στην κατάκτηση του Conference League και στον εορτασμό των 100 χρόνων της η ομάδα του Μεντιλίμπαρ πορεύτηκε σε συνθήκες παρατεταμένα γιορτινές. Στραβοπατήματα εντός έδρας με ομάδες όπως ο Παναιτωλικός, ο Λεβαδειακός και ο Αστέρας Τρίπολης αντιμετωπίστηκαν χωρίς υστερίες. Η ερώτηση που συνοδεύει τον Ολυμπιακό είναι αν το κλίμα αυτό θα διατηρηθεί και φέτος.

Μυστήρια

Πίσω από αυτούς τους τέσσερις υπάρχουν πολλά μυστήρια – γοητευτικά και όχι. Ο Άρης έρχεται από τον οδυνηρό αποκλεισμό στα προκριματικά του Conference League από μια ομάδα που λέγεται Αράζ και που δέχτηκε εννέα γκολ σε δύο παιχνίδια από την Ομόνοια στη συνέχεια. Εχει στόχο με τον Μαρίνο Ουζουνίδη στον πάγκο να μπει τουλάχιστον στην πρώτη τετράδα – και βλέπουμε. Νομίζω πως επιθετικά, αν προσαρμοστούν οι νεοφερμένοι του, θα είναι καλύτερος. Στην πρώτη επτάδα θα είναι λογικά και ο Αστέρας Τρίπολης, ενώ περιμένω πιο πολλά από πέρυσι από τον ΟΦΗ και τον Ατρόμητο. Σίγουρα θα είναι δυσκολότερη η περίφημη μάχη της παραμονής. Η ιστορική ΑΕΛ που έχει πιστό κόσμο και δυνατή έδρα και η Κηφισιά που έχει πάρει το μάθημά της μετά το προηγούμενο πέρασμα από τη Σούπερ Λίγκα επέστεψαν στην κατηγορία και δεν έχουν πολλά να ζηλέψουν από τον Πανσερραϊκό που έχασε τον Μπετανκόρ, πρώτο σκόρερ πέρυσι, τον Λεβαδειακό που μετά το εντυπωσιακό του περσινό πρωτάθλημα επιχειρεί μια νέα αρχή, και ίσως και τον Παναιτωλικό και τον Βόλο που δεν έχω καταλάβει αν και πόσο έχουν δυναμώσει.

Νέοι

Θα δούμε στο πρωτάθλημα νέους παίκτες που θα εντυπωσιάσουν; Σίγουρα καινούργιους θα δούμε αρκετούς: το αν θα εντυπωσιάσουν δεν είναι εύκολη πρόβλεψη. Πέρυσι έπρεπε να είναι ατραξιόν παίκτες όπως οι Γουίλιαν, Ολιβέιρα, Λαμέλα, Μαρσιάλ, Τισουντάλι, Περέιρα, Μπακαγιόκο που αποκτήθηκαν με τυμπανοκρουσίες. Τελικά όλοι τους έκαναν ελάχιστα. Αντιθέτως ξεχώρισαν για την πρόοδό τους κάμποσοι νεαροί: όχι μόνο οι πρωταθλητές Κωστούλας και Μουζακίτης, αλλά και ο Βαγιαννίδης, ο Πιρόλα, ο Ζίνι που έκανε σπουδαία πράγματα στον Λεβαδειακό και επέστρεψε στην ΑΕΚ. Φέτος τα μάτια θα είναι και στους έλληνες διεθνείς που αγωνίζονται στο πρωτάθλημά μας: κάνοντας βήματα μπροστά πρέπει να βοηθήσουν και την εθνική ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να πάρει ένα εισιτήριο για το καλοκαιρινό αμερικανικό Μουντιάλ. Ισως κι αυτό κατά τη διάρκεια της σεζόν να παίξει ρόλο.