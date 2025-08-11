Η πρεμιέρα της αγωνιστικής δράσης της Stoiximan Super League, για τη σεζόν 2025-26, πλησιάζει και η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστές τις ώρες και τις μέρες της 1ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος.

Το Σάββατο 23 Αυγούστου, ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Αστέρα AKTOR, στο κεκλεισμένων των θυρών «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στις 20:00. Ταυτόχρονα, ο Άρης θα φιλοξενήσει τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και ο Ατρόμητος θα δοκιμαστεί στο Αγρίνιο με αντίπαλο τον Παναιτωλικό.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο «Απόστολος Νικολαΐδης» τον ΟΦΗ, την Κυριακή 24 Αυγούστου στις 19:45, ενώ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα υποδεχτούν Πανσερραϊκό (20:15) και Λάρισα (21:00) αντίστοιχα, την ίδια μέρα.

Την «αυλαία» της 1ης αγωνιστικής, θα… ρίξει η αναμέρηση του Λεβαδειακού με αντίπαλο την Κηφισιά, στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς, τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στις 19:30.