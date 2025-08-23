«Έφυγε το καλύτερο παιδί, έτσι θα τον θυμόμαστε όλοι» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον επικήδειο που εκφώνησε, κάνοντας λόγο για μεγάλο κενό που θα αφήσει πίσω του ο Απόστολος Βεσυρόπουλος.

«Θα τον θυμόμαστε πάνω απ’ όλα για το χαμόγελο, την όμορφη θετική ενέργεια που εξέπεμπε. Όταν μάθαμε για τον τραγικό και απροσδόκητο χαμό του, όλοι είπαμε μια κουβέντα: Έφυγε το καλύτερο παιδί. Έτσι θα τον θυμόμαστε όλοι. Ως έναν καλό άνθρωπο, που νοιαζόταν για τους ανθρώπους, τους συμπολίτες του και για την παράταξη που υπηρέτησε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

«Ψηλέ, θα μας λείψεις», είπε ολοκληρώνοντας.