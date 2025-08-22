Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες ότι έδωσε εντολή για άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας. Η δήλωση αυτή, που έρχεται ως αντίδραση στη νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός, εντείνεται την ώρα που οι ισραηλινές δυνάμεις ενισχύουν την παρουσία τους στην πόλη της Γάζας, προετοιμάζοντας μεγάλη επιχείρηση για την κατάληψή της.

«Έδωσα οδηγίες να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και για να τερματιστεί ο πόλεμος με όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας τη θέση της κυβέρνησης του απέναντι στις τρέχουσες διεθνείς πρωτοβουλίες.

Αν και ο Νετανιάχου δεν αναφέρθηκε ευθέως στην πρόταση που έχουν καταθέσει Κατάρ, Αίγυπτος και ΗΠΑ, είναι σαφές ότι η αντίδρασή του αφορά την πρόσφατη μεσολαβητική απόπειρα για ανακωχή στον δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό θύλακα. Η πρόταση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Λωρίδα της Γάζας έχει υποστεί τεράστια καταστροφή μετά από 22 μήνες πολέμου και δεκάδες χιλιάδες θύματα.

Η πρόταση για κατάπαυση του πυρός και οι αντιδράσεις

Η Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αποδέχεται την πρόταση, η οποία, όπως διευκρίνισαν παλαιστινιακές πηγές, προβλέπει δίμηνη κατάπαυση του πυρός. Στο διάστημα αυτό, αναμένεται να απελευθερωθούν σταδιακά όμηροι που είχαν απαχθεί στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ. Από τους 49 ομήρους που παραμένουν στη Γάζα, οι 27 έχουν ήδη κηρυχθεί νεκροί από τις ισραηλινές αρχές.

Ο κ. Νετανιάχου, στη δήλωσή του, επανέλαβε ότι προτίθεται να «εγκρίνει τα σχέδια» για τη κατάληψη της πόλης της Γάζας, με στόχο τον πλήρη έλεγχό της και την οριστική ήττα της Χαμάς. Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τα νοσοκομεία της περιοχής για την ανάγκη επίσπευσης της απομάκρυνσης προσωπικού και ασθενών, καθώς και για τη μεταφορά ιατρικού εξοπλισμού από τον βορρά στον νότο. Οι Παλαιστινιακές αρχές εξέφρασαν έντονες αντιρρήσεις, επισημαίνοντας πως μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε σε περαιτέρω διάλυση του τοπικού συστήματος υγείας και θα στερούσε από περισσότερα από ένα εκατομμύριο πολίτες το δικαίωμά τους στην ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με το στρατιωτικό επιτελείο, πέντε μεραρχίες του ισραηλινού στρατού είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στην επικείμενη επιχείρηση στην πόλη της Γάζας και τα περίχωρα. Ταυτόχρονα, η επιστράτευση περίπου 60.000 εφέδρων προβλέπεται για να καλύψει τα επιχειρησιακά κενά, δείγμα της κλιμάκωσης που αναμένεται στα επόμενα 24ωρα.

Στο πεδίο της μάχης, οι ισραηλινές αεροπορικές και επίγειες επιθέσεις συνεχίζονται εντατικά στις συνοικίες Τζαμπάλια, Νάζλα και Σάμπρα, με εκτεταμένες ζημιές και μαρτυρίες κατοίκων για σφοδρούς βομβαρδισμούς. Χθες, δημοσιογράφοι στην περιοχή διαπίστωσαν συνεχείς εκρήξεις και πυλώνες καπνού να υψώνονται στον ουρανό, ενώ μεγάλος αριθμός ισραηλινών στρατιωτών και θωρακισμένων συγκεντρώθηκε στα σύνορα.

Βαριές απώλειες και συνεχιζόμενη πολιορκία

Οι χθεσινές συγκρούσεις στη Γάζα είχαν ως αποτέλεσμα πολλές απώλειες αμάχων. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 48 νεκρούς, ενώ το υπουργείο Υγείας της περιοχής ανεβάζει τον αριθμό πάνω από 70. Το Ισραήλ διαψεύδει τους συγκεκριμένους απολογισμούς, όπως συμβαίνει καθημερινά.

Το ισραηλινό κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας έχει ήδη εγκρίνει σχέδιο για την κατάληψη τόσο της πόλης της Γάζας όσο και καταυλισμών προσφύγων στο κεντρικό τμήμα του θύλακα, προκειμένου να διασφαλιστεί ο στρατιωτικός έλεγχος και να καταστεί εφικτή η απελευθέρωση των ομήρων. Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, ο στρατός ελέγχει περίπου το 75% της Λωρίδας της Γάζας, ενώ οι δυο και πλέον εκατομμύρια κάτοικοι της περιοχής ζουν υπό συνθήκες ασφυκτικής πολιορκίας και εκτεταμένης ανθρωπιστικής κρίσης.

Η τελευταία μεσολαβητική πρόταση αφορά κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, απελευθέρωση 10 αιχμαλώτων που βρίσκονται εν ζωή και επιστροφή 18 σορών, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων και την αύξηση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Η δεύτερη φάση προβλέπει την ανταλλαγή των υπολοίπων ομήρων και περαιτέρω διαπραγματεύσεις για μόνιμη ανακωχή.

Στο εσωτερικό Ισραήλ, οικογένειες των ομήρων που κρατούνται για 686η ημέρα, ασκούν πιέσεις στην κυβέρνηση για αποδοχή της συμφωνίας, υπογραμμίζοντας πως αυτή «μπορεί να σώσει τους ομήρους». Όπως τόνισε η Λισάι Μιράν Λαβί, σύζυγος αιχμαλώτου, τυχόν απόρριψη «θα καταδίκαζε τους ζωντανούς ομήρους σε θάνατο και τους νεκρούς στη λήθη».

Υπενθυμίζεται ότι δύο προηγούμενες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, το Νοέμβριο του 2023 και στις αρχές του 2025, επέτρεψαν την απελευθέρωση δεκάδων ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση εκατοντάδων Παλαιστινίων. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, οι αντιμαχόμενες πλευρές δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν σε διαρκή ανακωχή, παρά τις διεθνείς προσπάθειες.

Ο απολογισμός του πολέμου

Στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στην ισραηλινή πλευρά σκοτώθηκαν 1.219 άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους άμαχοι, βάσει επίσημων στοιχείων. Έκτοτε, τουλάχιστον