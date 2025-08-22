Μπορεί ο τίτλος της βασίλισσας των Κάτω Χωρών να συνδέεται με μια ζωή γεμάτη αυστηρά πρωτόκολλα, αλλά στην Ελλάδα η Μάξιμα της Ολλανδίας φαίνεται να βρίσκει το καταφύγιό της και την σύνδεσή της με τον αληθινό εαυτό της.

Με την επιστροφή στα επίσημα καθήκοντα και στις γαλαζοαίματες υποχρεώσεις να αργεί μέχρι τον Σεπτέμβριο, η βασιλική οικογένεια συνεχίζει τις παραδοσιακές καλοκαιρινές της διακοπές στη χώρα μας, αναζητώντας στιγμές χαλάρωσης και ιδιωτικότητας.

Ωστόσο, οι πρόσφατες φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, κατά την άφιξη της βασίλισσας στις Σπέτσες, αποδεικνύουν πως η απόλυτη απομόνωση και ιδιωτικότητα δεν είναι εφικτή, ακόμα και για τους «γαλαζοαίματους».

Αν και οι εικόνες είναι παπαρατσικές, είναι οι πιο «ανθρώπινες» που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Σε αυτές, η Μάξιμα και η μικρότερη κόρη της, πριγκίπισσα Αριάν, αποβιβάζονται από το βασιλικό τους γιοτ εντελώς ξυπόλυτες, φορώντας χαλαρά καλοκαιρινά σύνολα και συνοδευόμενες από τον οικογενειακό τους σκύλο, τον Μάμπο.

Η βασίλισσα επέλεξε ένα ζωηρό καφτάν με γεωμετρικά μοτίβα, ενώ η πριγκίπισσα Αριάν ένα μίνι φόρεμα από τον οίκο Missoni. Μια εικόνα μακριά από κάθε επίσημη τελετή, που αποκαλύπτει την ανέμελη πλευρά της βασιλικής οικογένειας.

Η χαλαρότητα αυτή, ωστόσο, συνυπάρχει με την απόλυτη χλιδή. Το ταξίδι, μόλις 10 χιλιομέτρων από την έπαυλή της στο Καρανίδι, πραγματοποιήθηκε με το πολυτελές γιοτ Wajer 55, ένα σκάφος μήκους 17 μέτρων, η αξία του οποίου υπολογίζεται μεταξύ 1,7 και 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ενώ μητέρα και κόρη απολαμβάνουν τις Σπέτσες, ο βασιλιάς Γουλιέλμος Αλέξανδρος βρίσκεται στο Άμστερνταμ, όπου συμμετέχει στο ναυτικό φεστιβάλ SAIL. Όσο για τις άλλες δύο πριγκίπισσες, την Αμαλία και την Αλεξία, το σημείο όπου βρίσκονται παραμένει άγνωστο, με τις φήμες να τις θέλουν είτε ακόμα στην Ελλάδα είτε να έχουν επιστρέψει για τις σπουδές τους.