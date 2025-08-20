Η προσθήκη ενός χαφ έχει εξελιχθεί σε αυτοσκοπό για τον Άρη στο φινάλε των μεταγραφών. Έχουν γίνει πολλά και έχουν γραφτεί ακόμα περισσότερο που ανέδειξαν την ανάγκη προσθήκης τουλάχιστον ενός αμυντικού μέσου για να πλαισιώσει τους Μόντσου Ρόντρίγκεθ και Ούρος Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή.

Υπάρχουν… φρέσκες περιπτώσεις που απασχολούν το τελευταίο διάστημα, αλλά και γνώριμες όπως αυτές των Κάρλος Γκρουέσο και Μάρτιν Χόνγκλα.

Για τον πρώτο, ο Άρης δεν έπαψε να ενδιαφέρεται ακόμα και μετά το «ναυάγιο» των επαφών με την Κίτο στην καρδιά του καλοκαιριού.

Η ομάδα του Εκουαδόρ έβαλε «μπλόκο» στην αποχώρηση του 30χρονου χαφ, κρίνοντας ότι είναι κομβικός για την συνέχειά της στο Κόπα Λιμπερταδόρες. Αυτή θα κριθεί τα ξημερώματα της Παρασκευής στην αναμέτρηση με την Μποταφόγκο και πιθανός αποκλεισμός της Κίτο μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή του στην Ευρώπη και με προορισμό το «Κλεάνθης Βικελίδης».

Η περίπτωση του Χόνγκλα, από την άλλη, είναι διαφορετική και με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Ο Καμερουνέζος υπήρξε διακαής πόθος του Ρούμπεν Ρέγες, όμως γραφειοκρατικά ζητήματα της συζύγου του εμπόδισαν την μεταγραφή του πριν 1,5 μήνα.

Η «AS» με χθεσινό της ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι ο Άρης επανήλθε για τον Αφρικανό μέσο και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει βάση. Οι «κιτρινόμαυροι» επανεξετάζουν τον παίκτη αλλά δίχως να υπάρχει κάτι προχωρημένο για την ώρα. Είναι δεδομένη πάντως η θετική διάθεση του Χόνγκλα προς την μετακίνησή του στη Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος κυλάει και ο Άρης έχει ακόμη λίγο ως χρονικό περιθώριο για να κάνει την τελική του επιλογή, μαζί με εξτρέμ και φορ για τους οποίους επίσης κινείται στην αγορά.