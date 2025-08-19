Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε να οργανώσει μια διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος.

«Ο Πούτιν ανέφερε τη Μόσχα» κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες, ανέφερε μία από αυτές τις πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στον Λευκό Οίκο μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες, «απάντησε “όχι”», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε νωρίτερα σήμερα ότι καταβάλει προσπάθειες να κλείσει το ραντεβού Πούτιν – Ζελένσκ, χωρίς να αποκαλύπτει κάτι παραπάνω, ενώ την ίδια στιγμή έντονο είναι το παρασκήνιο σε διπλωματικό επίπεδο. Ο ίδιος τόνισε ότι οι δυο πλευρές (Ρωσία και Ουκρανία) θα πρέπει να λάβουν τις τελικές αποφάσεις για κάτι τέτοιο, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα, αναφορικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να στείλουν στρατό στην Ουκρανία.

Νέα μέτρα κατά Πούτιν εξετάζουν οι Ευρωπαίοι

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες της Ευρώπης εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο επιβολής επιπλέον κυρώσεων, στοχεύοντας στην ενίσχυση της πίεσης προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που αποσκοπεί στη διακοπή του πολέμου στην Ουκρανία.

Στη δήλωσή της, η βρετανική κυβέρνηση επεσήμανε ότι η λεγόμενη Συμμαχία των Προθύμων, η οποία συνεδρίασε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης, συμφώνησε πως οι αντίστοιχες ομάδες σχεδιασμού θα συναντηθούν με εκπροσώπους των ΗΠΑ τις προσεχείς ημέρες. Στόχος αυτών των διαβουλεύσεων αποτελεί η προώθηση των σχεδίων για εγγυήσεις ασφάλειας προς την Ουκρανία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του γραφείου του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, οι ομάδες θα συζητήσουν επίσης σχέδια για «την προετοιμασία της ανάπτυξης δύναμης διαβεβαίωσης εάν οι εχθροπραξίες τερματισθούν». Επιπλέον, οι ηγέτες εξέτασαν τρόπους περαιτέρω πίεσης προς τον Πούτιν, μεταξύ άλλων μέσω επιπρόσθετων κυρώσεων, έως ότου επιδείξει διάθεση για σοβαρές ενέργειες που θα οδηγήσουν στον τερματισμό της παράνομης εισβολής.