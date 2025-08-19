Η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη συγκυρία, με φόντο τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τις σημαντικές επαφές- διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον.

O Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, έκανε γνωστό ότι «αμέσως μετά τη συζήτησή μας με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι», όπως ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπογράμμισε «την ενότητα και την ακλόνητη υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία, καθώς και τη δέσμευσή μας να διατηρήσουμε την πίεση στη Ρωσία».

Σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν, ο κ. Κόστα τόνισε ότι ήταν η κατάπαυση των εχθροπραξιών, αλλά και οι εγγυήσεις ασφαλείας.

Right after our discussion with the members of the European Council, I had a phone call with President @ZelenskyyUa. I underlined the EU’s unity and unwavering support for Ukraine, as well as our commitment to maintaining pressure on Russia. Our top priorities are to stop the… — António Costa (@eucopresident) August 19, 2025

Σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σημειώνει: «Οι κορυφαίες προτεραιότητές μας είναι να σταματήσει η αιματοχυσία, να προωθήσουμε την ανταλλαγή κρατουμένων και να διασφαλίσουμε την επιστροφή των χιλιάδων παιδιών που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία. Θα συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ για συγκεκριμένες και ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας. Μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τις ΗΠΑ, θα προετοιμάσουμε τα επόμενα βήματα για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον ουκρανικό λαό και να προχωρήσουμε με τη διαδικασία διεύρυνσης. Το μέλλον της Ουκρανίας έγκειται επίσης στην ευημερία και τη σταθερότητα που μπορεί να προσφέρει η ένταξη στην ΕΕ».

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Στη σημερινή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συγκλήθηκε από τον @eucopresident, συζητάμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις προσπάθειές μας για ειρήνη στην Ουκρανία. Στην Ουάσινγκτον, οι συνομιλίες προχώρησαν σε ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, στον τερματισμό της αιματοχυσίας, στις κυρώσεις και στην επιστροφή των απαχθέντων παιδιών. Η στενή συνεργασία και το έργο μας συνεχίζονται».

At today’s European Council convened by @eucopresident, we are discussing the progress made in our efforts for peace for Ukraine. In Washington D.C. talks advanced on strong security guarantees for Ukraine, ending the bloodshed, sanctions and the return of the abducted children.… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 19, 2025

Ζελένσκι: Συντονισμένες ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ασφάλεια της Ουκρανίας με πίεση προς τη Ρωσία

Μίλησα με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου που προήδρευσε και η οποία ήταν αφιερωμένη στα αποτελέσματα των πρόσφατων διαπραγματεύσεών μας στην Ουάσινγκτον με τον Πρόεδρο Τραμπ και τους Ευρωπαίους εταίρους μας.

Κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα προς τον τερματισμό αυτού του πολέμου και την ενίσχυση της ασφάλειας όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Οι αξιόπιστες και λειτουργικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα των κοινών μας προσπαθειών των διεθνών εταίρων μας και, πάνω απ’ όλα, του ουκρανικού λαού, που με θάρρος υπερασπίστηκε την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της χώρας του.

I spoke with the @eucopresident, António Costa. He has just chaired a meeting of the European Council dedicated to the outcomes of our negotiations that we and our European colleagues held with President Trump in Washington. We have taken an important step toward ending this war… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2025

Με τον Πρόεδρο Κόστα συζητήσαμε διεξοδικά τα αποτελέσματα της συνεδρίασης και τα επόμενα κοινά μας βήματα. Εκφράσαμε την εκτίμησή μας για την ενότητα και την ακλόνητη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τη στενή μας συνεργασία, καθώς και την προετοιμασία του 19ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας.

Η πίεση προς τη Ρωσία πρέπει να ενταθεί έως ότου προβεί σε ουσιαστικά βήματα για τον τερματισμό του πολέμου. Ξεχωριστά, τονίσαμε τη σημασία της ενότητας των 27 κρατών-μελών της ΕΕ ως προς την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας και την πρόοδο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

Μητσοτάκης: Ανάγκη για άμεση εκεχειρία

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ε.Ε που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων έγινε ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι θετικό ότι μετά τις χθεσινές συναντήσεις υπάρχει ορατότητα για τα επόμενα βήματα και για συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο της Ρωσίας σύντομα.

Ακόμη υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση εκεχειρία και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Τέλος ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για το απαραβίαστο των συνόρων.