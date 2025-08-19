Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες της Ευρώπης εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο επιβολής επιπλέον κυρώσεων, στοχεύοντας στην ενίσχυση της πίεσης προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που αποσκοπεί στη διακοπή του πολέμου στην Ουκρανία.

Στη δήλωσή της, η βρετανική κυβέρνηση επεσήμανε ότι η λεγόμενη Συμμαχία των Προθύμων, η οποία συνεδρίασε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης, συμφώνησε πως οι αντίστοιχες ομάδες σχεδιασμού θα συναντηθούν με εκπροσώπους των ΗΠΑ τις προσεχείς ημέρες. Στόχος αυτών των διαβουλεύσεων αποτελεί η προώθηση των σχεδίων για εγγυήσεις ασφάλειας προς την Ουκρανία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του γραφείου του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, οι ομάδες θα συζητήσουν επίσης σχέδια για «την προετοιμασία της ανάπτυξης δύναμης διαβεβαίωσης εάν οι εχθροπραξίες τερματισθούν». Επιπλέον, οι ηγέτες εξέτασαν τρόπους περαιτέρω πίεσης προς τον Πούτιν, μεταξύ άλλων μέσω επιπρόσθετων κυρώσεων, έως ότου επιδείξει διάθεση για σοβαρές ενέργειες που θα οδηγήσουν στον τερματισμό της παράνομης εισβολής.

Στήριξη των ΗΠΑ για την ασφάλεια της Ουκρανίας

Η αισιοδοξία στην Ουκρανία και στους Ευρωπαίους συμμάχους της ενισχύθηκε, μετά τη διαβεβαίωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφάλειας της χώρας του, στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Παρά το γεγονός ότι η έκταση της αμερικανικής βοήθειας παραμένει ασαφής, η συγκεκριμένη δέσμευση εκλαμβάνεται ως σημαντικό βήμα ενίσχυσης της διεθνούς υποστήριξης προς την Ουκρανία.