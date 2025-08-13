Η αμερικανική προεδρία απηύθυνε χθες σαφές μήνυμα προς τους άστεγους της Ουάσιγκτον, προειδοποιώντας για ενδεχόμενη φυλάκισή τους, μετά την αμφιλεγόμενη επέμβαση στην πρωτεύουσα που συνοδεύτηκε από ισχυρή παρουσία της αστυνομίας και της Εθνοφρουράς.

Όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, «στους άστεγους θα δοθεί η επιλογή να αποχωρήσουν από τα σημεία όπου διαμένουν προσωρινά, να μεταφερθούν σε καταφύγια όπου θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες απεξάρτησης ή ψυχικής υγείας, ή, σε περίπτωση άρνησης, να αντιμετωπίσουν πρόστιμα ή ακόμα και φυλάκιση». Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Έκτακτη ανάγκη και ανάπτυξη της Εθνοφρουράς

Σε μία πρωτοφανή ενέργεια, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην Ουάσιγκτον, επικαλούμενος «εκτός ελέγχου» αύξηση στην εγκληματικότητα, και διέταξε την ανάπτυξη περίπου 800 μελών της Εθνοφρουράς. Παράλληλα, έθεσε υπό τον άμεσο έλεγχο της υπουργού Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, την αστυνομική δύναμη της αμερικανικής πρωτεύουσας μέχρι νεοτέρας.

Ωστόσο, δεν παρουσιάζονται στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη αυξημένης εγκληματικότητας, με τα επίσημα δεδομένα να υποδεικνύουν πως οι δείκτες βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Αντιδράσεις από τη δημοτική αρχή

Η δήμαρχος της Ουάσιγκτον, Μέριελ Μπάουζερ, αμφισβήτησε ευθέως τις δηλώσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Μιλώντας σε αμερικανικό ραδιοφωνικό σταθμό, δήλωσε πως «οι αριθμοί απλούστατα δεν δικαιολογούν τη λήψη του μέτρου αυτού» και υπενθύμισε ότι οι στατιστικές δείχνουν τα χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας των τελευταίων 30 χρόνων στην πόλη.

Παρά τις ενστάσεις της, υπογράμμισε ότι οι δημοτικές υπηρεσίες και η αστυνομία της Ουάσιγκτον θα συνεργαστούν με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στη διαχείριση της κατάστασης. Η υπουργός Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, επιβεβαίωσε μέσω X ότι είχε «παραγωγική» συνάντηση με τη δήμαρχο Μπάουζερ, εκφράζοντας την πρόθεση για συντονισμένες ενέργειες.

Οι σκληρές δηλώσεις Τραμπ για τους άστεγους

Ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος Τραμπ, ήδη από το Σαββατοκύριακο, είχε τονίσει τη σκληρή στάση του απέναντι στους άστεγους, προειδοποιώντας πως εφόσον δεν απομακρυνθούν, θα οδηγηθούν «στη φυλακή». Μέσω της πλατφόρμας Truth Social, χαρακτήρισε αναγκαία την «άμεση» απομάκρυνση των άστεγων: «Θα σας βρούμε μέρη να μείνετε, αλλά ΜΑΚΡΙΑ από την πρωτεύουσα», αναρτώντας παράλληλα σχετικές φωτογραφίες.

Σε αυστηρό τόνο συμπλήρωσε πως για εκείνους τους άστεγους που θεωρεί «εγκληματίες», «θα σας βάλουμε στη φυλακή όπου ανήκετε». Οι δηλώσεις αυτές έχουν προκαλέσει έντονο κοινωνικό και πολιτικό διάλογο, με πολλούς να εκφράζουν ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα και την ανθρωπιστική διάσταση των μέτρων.