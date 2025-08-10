Ανοιχτό ενδεχόμενο για τη διεξαγωγή μιας τριμερούς συνάντησης κορυφής στην Αλάσκα αφήνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με συμμετοχή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως έγινε γνωστό από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα).

Παρά το ανοιχτό ενδεχόμενο αυτό, προς το παρόν ο Λευκός Οίκος φαίνεται να προσανατολίζεται σε μια διμερή συνάντηση μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του προέδρου Πούτιν, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Σενάρια για συμμετοχή Ζελένσκι στη Σύνοδο

Στο εσωτερικό της αμερικανικής προεδρίας φέρεται να συζητείται το ενδεχόμενο πρόσκλησης και προς τον Ζελένσκι, ώστε να παραστεί στη συνάντηση της Αλάσκα — το μέρος όπου ο Τραμπ έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Πούτιν στις 15 Αυγούστου. Όπως ανέφερε το NBC News το βράδυ του Σαββάτου, το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση, με βασικά ζητήματα να παραμένουν ανοιχτά.