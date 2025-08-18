Μεγάλος κίνδυνος για οδηγούς που διέσχιζαν τη γέφυρα Σαν Τζουλιάνο, κοντά στο Ραντάτσο της Κατάνια στη Σικελία, όταν τμήματα της γέφυρας άρχισαν να αποκολλώνται και να καταρρέουν. Τα εντυπωσιακά αλλά και ανησυχητικά πλάνα δείχνουν κομμάτια σκυροδέματος και χώματος να πέφτουν στο κενό, ενώ πάνω στη γέφυρα εξακολουθούσαν να κινούνται οχήματα.

Χάρη στην άμεση αντίδραση των οδηγών, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, καθώς η κυκλοφορία διακόπηκε αμέσως και δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Η γέφυρα έκλεισε και ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης. Το βίντεο που κυκλοφόρησε φανερώνει την κακή κατάσταση της υποδομής, η οποία είχε χαρακτηριστεί προβληματική εδώ και καιρό, ενώ επιδεινώθηκε από τις σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Η κατάρρευση προκάλεσε τη διακοπή της πρόσβασης μεταξύ του Ραντάτσο και πολλών δήμων της επαρχίας Μεσσήνης, δημιουργώντας τον κίνδυνο απομόνωσης των κατοίκων. Το Ραντάτσο, με πληθυσμό πάνω από 8.000 κατοίκους, είναι το πλησιέστερο αστικό κέντρο όπου εξυπηρετούνται βασικές ανάγκες. Η αποκοπή της σύνδεσης δυσκολεύει την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για επείγοντα περιστατικά, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα υπεραστικά και σιδηροδρομικά μέσα μεταφοράς (FCE – Ferrovia Circumetnea), καθώς και στον ανεφοδιασμό φαρμάκων, καταναλωτικών αγαθών και άλλων απαραίτητων υπηρεσιών.

Η γέφυρα Σαν Τζουλιάνο αποτελεί, επομένως, ένα κρίσιμο σημείο για την καθημερινή ζωή και τη λειτουργία της περιοχής.