Υπεράνθρωπες προσπάθειες καταβάλουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να ελέγξουν και να περιορίσουν την καταστροφικές φωτιές που καίνε στην Αχαΐα από χθες Τρίτη 12 Αυγούστου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η αυτοθυσία του πιλότου και του πληρώματος ενός Canadair που επιχειρεί στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο έκανε «βουτιά» για να ανεφοδιαστεί με νερό κοντά στη γέφυρα του Ρίου–Αντιρρίου, όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε το Forecast Weather.

Συνολικά στην Αχαΐα επιχειρούν πάνω από 200 πυροσβέστες με περισσότερα από 70 οχήματα 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.