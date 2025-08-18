Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς και δύο σοβαρά τραυματίες σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στην Εγνατία, μεταξύ Κομοτηνής και Ξάνθης, λίγο πριν από τα διόδια του Ιάσμου.

Το χρονικό τηες τραγωδίας

Στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Ξάνθη, σημειώθηκε δυστύχημα με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα διερχόμενο φορτηγό συγκρούστηκε, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, με δυο διερχόμενα ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δύο ΙΧ αυτοκίνητα είχαν επιβραδύνει ή είχαν ακινητοποιηθεί λόγω της ουράς που είχε σχηματιστεί στα διόδια στο ρεύμα προς Ξάνθη.

Ένα φορτηγό που ακολουθούσε, με οδηγό έναν 56χρονο υπήκοο Βουλγαρίας, δεν πρόλαβε να φρενάρει και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο προπορευόμενο όχημα, προκαλώντας σφοδρή σύγκρουση και στη συνέχεια πυρκαγιά.

Τα θύματα

Το πρώτο ΙΧ οδηγούσε ένας 56χρονος Αλβανικής καταγωγής, κάτοικος Ελλάδας. Μαζί του επέβαιναν ακόμη τρία άτομα επίσης αλβανικής καταγωγής. Από τη σύγκρουση το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να χάσουν ακαριαία τη ζωή τους: Ο 56χρονος οδηγός, ένας 61χρονος συνεπιβάτης, μια 57χρονη γυναίκα

Μια 46χρονη, επίσης επιβάτιδα, ανασύρθηκε τραυματισμένη αλλά ζωντανή και μεταφέρθηκε σε κατάσταση σοκ στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύγκρουση και με δεύτερο ΙΧ

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια, που το φλεγόμενο όχημα χτύπησε και δεύτερο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγγενείς των θυμάτων. Σε αυτό επέβαιναν: Ένας 36χρονος οδηγός, μια 28χρονη συνεπιβάτιδα, δύο παιδιά, ηλικίας 6 και 4 ετών

Όλοι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο ίδιο νοσοκομείο.

Η κατάσταση του οδηγού του φορτηγού

Ο 56χρονος Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο 53χρονος συνοδηγός του έχει τραυματιστεί ελαφρά και είναι εκτός κινδύνου.

Επέστρεφαν από γάμο

Όπως έγινε γνωστό, τα δύο ΙΧ μετέφεραν συγγενείς που είχαν ταξιδέψει από την Ήπειρο στον Έβρο για να παραστούν σε γάμο. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά την επιστροφή τους.

Οι εικόνες που κατέγραψε drone από το σημείο της τραγωδίας αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την καταστροφή που προκάλεσε.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία οδηγού

«Οι εγκλωβισμένοι ήταν τρεις. Ένας άλλος οδηγός, που σταμάτησε από την αντίθετη κατεύθυνση, άνοιξε την πόρτα. Δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε, είχαν σφηνώσει οι άνθρωποι. Η φωτιά εξαπλώθηκε αστραπιαία, δεν προλάβαμε να τη σβήσουμε. Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου τυλίχθηκε στις φλόγες το ΙΧ. Άρχισαν να ακούγονται αλλεπάλληλες εκρήξεις, πιθανότατα από τα ελαστικά που έσκαγαν. Δυστυχώς, ακούγαμε τους τρεις επιβάτες να εκλιπαρούν», περιέγραψε ο οδηγός μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Η επιχείρηση των Αρχών

Η Εγνατία Οδός έκλεισε για περίπου τρεις ώρες, με την κυκλοφορία να αποκαθίσταται λίγο μετά τις 16:00. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα καθώς και 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ανέλαβαν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.