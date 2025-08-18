Υψηλός θα είναι ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα (18/8) Δευτέρα στην Αττική και σε αρκετές ακόμη περιοχές.

Σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπει για σήμερα Δευτέρα (18/8) ότι αρκετές περιοχές θα παραμείνουν σε υψηλό συναγερμό λόγω επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών.

Σύμφωνα με το χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται σήμερα σε: Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Ρόδο,

Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Αχαΐα, Κορινθία, Ηλεία, Λακωνία.