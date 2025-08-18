Υψηλός θα είναι ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα (18/8) Δευτέρα στην Αττική και σε αρκετές ακόμη περιοχές.
Σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπει για σήμερα Δευτέρα (18/8) ότι αρκετές περιοχές θα παραμείνουν σε υψηλό συναγερμό λόγω επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών.
Σύμφωνα με το χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται σήμερα σε: Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Ρόδο,
Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Αχαΐα, Κορινθία, Ηλεία, Λακωνία.
⚠ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου🔥για αύριο Δευτέρα 18/08
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε:
📍Π.Ε. #Ρόδου #Λέσβο #Χίο #Ψαρά #Σάμο #Ικαρία
📍περιοχές #Εύβοια #Φθιώτιδα #Αχαΐα #Κορινθία #Ηλεία #Λακωνία
ℹ https://t.co/qBoE12eUta pic.twitter.com/lZAxeY8eDo
— Civil Protection GR (@CivPro_GR) August 17, 2025