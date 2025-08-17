‘Εσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής στην ανατολική Μάνη, με τις φλόγες να καίνε στην περιοχή Λάγια σε χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχείρησαν 33 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχημάτων, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η φωτιά έκαιγε σε δύσβατη περιοχή, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δίνουν μάχη για την άμεση οριοθέτησή της.

Σε «κίτρινο» συναγερμό 33 Περιφέρειες

Ο Χάρτης Επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας προβλέπει για την Κυριακή (17/8) ότι θα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) σε:

Αττική

Κύθηρα

Βοιωτία

Εύβοια

Φθιώτιδα

Φωκίδα

Αιτωλοακαρνανία

Άρτα

Πρέβεζα

Μαγνησία

Θεσσαλονίκη

Χαλκιδική

Άγιον_Όρος

Καβάλα

Ροδόπη

Έβρο

Αργολίδα

Κορινθία

Λακωνία

Μεσσηνία

Ηλεία

Κρήτη

Δωδεκάνησα

νησιά Β.Α. Αιγαίου

Σποράδες

Σκύρο

Θάσο

Σαμοθράκη

νησιά Ιονίου

Αχαΐα

Αρκαδία

Θεσπρωτία

Λάρισα

Ξάνθη

Σημειώνεται ότι η πυροσβεστική αντιμετώπισε συνολικά 242 πυρκαγιές από την περασμένη Τετάρτη, ενώ μόνο το Σάββατο εκδηλώθηκαν 40 νέες εστίες.