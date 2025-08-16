Αν και τουρκικά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για τη χρησιμοποίηση της φανέλας… Κεμάλ από την Σαμσουνσπόρ στον ματς με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ – για την οποία ενημερωθήκατε πρώτοι από tanea.gr – η διοικηση της τουρκικής ομάδας αποφάσισε να μην δυναμιτίσει το κλίμα.

Η Σαμσουνσπόρ θα αγωνιστεί με τη λευκή φανέλα στο παιχνίδι της Αθήνας και με την κόκκινη στη Σαμψούντα, καθώς ενημέρωσε σχετικά τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα οι Πράσινοι αναφορικά με την Σαμσουνσπόρ, αναφέρουν ότι είναι “εξαιρετικά συνεργάσιμοι και δεν έχουν δείξει απολύτως καμία διάθεση πόλωσης. Το ακριβώς αντίθετο”.