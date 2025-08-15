Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με επιτυχία μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές των τελευταίων ετών. Ο Ντάβιντε Καλάμπρια, πρώην αρχηγός της Μίλαν, είπε το «ναι» στους «πράσινους» και έρχεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στο Τριφύλλι.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές κράτησαν αρκετές ημέρες, με τον Παναθηναϊκό να καταφέρνει να πείσει τον 28χρονο μπακ τόσο με το αγωνιστικό του πλάνο όσο και με τις υψηλές φιλοδοξίες για πορεία στην Ευρώπη. Η οριστική συμφωνία «κλείδωσε» το μεσημέρι της 15ης Αυγούστου και πλέον απομένει μόνο η τυπική ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο Καλάμπρια αναμένεται στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου, ενώ θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.